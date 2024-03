Espert llamó a una “rebelión fiscal” pero defendió retenciones y suba de Ganancias

El diputado nacional y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, José Luis Espert, recientemente integrado a La Libertad Avanza (LLA), realizó polémicas declaraciones y convocó a los ciudadanos bonaerenses a una “rebelión fiscal” para no pagar los aumentos impositivos dispuestos por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Esto sucede en un contexto donde esta semana el mismo Gobierno anunció, en un borrador de lo que se convertiría en una nueva Ley Ómnibus, la restitución del impuesto a las Ganancias, entre otras medidas contenidas en el paquete fiscal. En cuanto a la Ley Fiscal Impositiva 2024, votada en diciembre en la Legislatura bonaerense aplica un incremento de los tributos sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural, y que varían entre el 140% y el 200%.

“Es la única defensa que tenemos los contribuyentes”, instó el diputado libertario aludiendo a las recientes subas de las patentes, el impuesto Inmobiliario y el Rural en la provincia de Buenos Aires. Sobre esto, Espert refirió: “El aumento de patentes, el aumento de Inmobiliario Residencial y el aumento de Inmobiliario Rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, aseveró.

Asimismo, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados anticipó que él mismo no pagará ninguno de los impuestos en la Provincia y expresó: “Así como los trabajadores que no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres cortan la calle, es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan como contrapartida a los impuestos que pagamos algo”, manifestó el legislador.

En esta línea, Espert también opinó que las provincias solo deberían recibir fondos de Coparticipación Federal debido a que Nación tiene “mucho menos poder corporativo que ellas, le sacan 4.000 millones de dólares por año adicionales a la Coparticipación. Además, el año pasado recibieron otros 2.000 millones de dólares”, exteriorizó.

El impuesto a las Ganancias fue otro de los temas sobre los que Espert se explayó y apuntó duramente: “Los gobernadores que no lo quieren deberían ponerse de acuerdo. ¿Quieren más plata pero no están dispuestos a implantar un impuesto que en todo el mundo civilizado existe? Acá el problema son el resto de los impuestos que hay en la Argentina, no el impuesto a las Ganancias”.

“Espert instiga al delito”

Diversas figuras del ámbito político se refirieron a los polémicos dichos del libertario, entre ellos el exministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien le contestó a través de la red social X: “Otra vez contra la oposición. El tema es que está claramente tipificado en el Código Penal”, y se refirió al artículo 230: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este”.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro manifestó: “El oficialismo llama a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires el día después de presentar un proyecto (más duro del que había) para volver a cobrar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores que ganen $1.000.000. Camionetas y campos no pagan. Trabajo asalariado sí”.

El Presidente Javier Milei no se quedó atrás y volvió a criticar a Kicillof: “Parece que cuando habla del derecho de propiedad el gobernador no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad”. Sumado a esto, el mandatario nacional defendió a Espert y aseguró que “lo dicho por el profe Espert tiene razón”, sostuvo, y calificó la suba de impuestos dispuesta por el gobernador como “confiscatoria” y “expropiatorio”.

A esto se le suma la opinión de la senadora nacional peronista Juliana Di Tullio, quien afirmó: “Presidente, ¿siempre se la va a agarrar con las y los bonaerenses? Deje en paz y respete al pueblo que le genera más riqueza a la Nación y que recibe menos por habitante”.