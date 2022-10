“Esta es una ciudad que no puede vivir si no tiene su cultura”

El espacio cultural Casa Pulsar, ubicado en calle 58 entre 5 y 6 de la ciudad de La Plata, sufrió una nueva clausura el pasado viernes por la noche. A una semana de haber padecido un cierre por una inspección realizada desde la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad, y luego de haber demostrado contar con la documentación correspondiente y las condiciones de seguridad necesarias, desde el centro cultural emitieron un comunicado en el que advirtieron que sufren “una persecución política por parte de la Municipalidad de La Plata”.

Federico Martelli, fundador de Casa Pulsar y secretario general del Movimiento Unidad Popular (MUP), comentó a diario Hoy los hechos ocurridos y manifestó que “sostener el centro cultural abierto es un esfuerzo enorme, y estas cosas te debilitan, porque estas todo el tiempo peleando contra el poder, en vez de trabajar juntos por la ciudad”.

“El viernes, a las 00:30, vinieron una vez más, agentes de control urbano a clausurar el centro cultural, con la decisión de clausurar más allá del motivo”, señaló Martelli, conmovido por la reiteración, sin justificación, de dicho acontecimiento.

Y continuó: “Empezaron a pedir los distintos papeles y en ese sentido, nosotros contamos con la habilitación, con seguro médico y ambulancia, con seguro de responsabilidad civil, planos electromecánicos, planos de evacuación, habilitación de bomberos, matafuegos con oblea, todo”.

“Como contamos con todos los elementos que nos piden, finalmente en el acta disponen la clausura por falta de habilitación, lo cual es un absurdo porque la tenemos expedida por la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de La Plata”, agregó el secretario del MUP.

Pero la preocupación de quienes trabajan y transitan el espacio, deviene de la reiteración en las clausuras, que ya se convierten en persecución. En ese sentido, Martelli remarcó que “más allá de este viernes, ya es la tercera clausura en diez días, entonces nosotros entendemos, interpretamos que hay una motivación política o de otra índole que desconocemos, con una orden clara de cerrar Casa Pulsar, de clausurarnos permanentemente hasta que nosotros tomemos la decisión de cerrar, cosa que no va a ocurrir porque tenemos la firme postura de dar pelea y continuar abriendo”.

Sobre la habilitación provisoria con la que cuentan, Martelli indicó que “entregaron los papeles para solicitar la habilitación definitiva” pero que igualmente, de acuerdo a lo que establece la reglamentación de la ordenanza 11.701, la provisoria “nos permite funcionar al igual que la mayoría de los otros centros culturales de la ciudad que cuentan con la misma habilitación.”

Asimismo, señaló que esperan “una respuesta o explicación razonable de parte de las autoridades municipales” porque “venir constantemente a cerrar Casa Pulsar, sabiendo que pertenece a un espacio político opositor al intendente, da que pensar, ¿no?”, aseveró el dirigente, que no descartó la posibilidad de ir a una instancia judicial si continúan en esa posición.

Por otro lado, Martelli recordó que “durante el comienzo de la gestión de Julio Garro se clausuraron masivamente a todos los centros culturales, que después de una pelea y una denuncia penal que se le hizo al intendente por este tema, finalmente se empezaron a expedir las habilitaciones provisorias, de acuerdo lo que dice la ordenanza”.

De esta manera, el dirigente peronista remarcó. “Lo que queremos es estar abiertos y seguir funcionando, porque consideramos que para la ciudad de La Plata los centros culturales son fundamentales, y que, junto con el polo gastronómico, forman parte de una nocturnidad que genera mucho empleo, que atrae turismo nacional e internacional, que permite el crecimiento de la oferta cultural, al ser espacios donde exponen diversos artistas”.

“Permite movilizar la economía social, porque en los centros como el nuestro funcionan ferias de emprendedores, formamos parte del entramado social, cultural y productivo de la ciudad y en ese sentido tenemos que encontrar la mejor manera de continuar y no estar peleándonos con la municipalidad”, continuó.

Además, aclaró que ya levantaron la clausura, “porque al ir al Juzgado de Faltas con la habilitación, y el acta que dice que nos clausuraron por eso, la levantan enseguida”. Sin embargo, expresó que tuvieron que cancelar las actividades programadas para el sábado y domingo.

“Nosotros esperamos realmente que las autoridades de la municipalidad reflexionen, se den cuenta que tenemos que trabajar juntos por la cultura de la ciudad y no entrar en una guerra de clausuras que no conduce hacia ningún lado, mas que a debilitarla propuesta cultural de la ciudad. Esta es una ciudad que no puede vivir si no tiene su cultura”, concluyó Martelli.