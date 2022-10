Impuesto a las Ganancias: la Comisión de Presupuesto recibió a magistrados

En el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, las autoridades de la Comisión de Presupuesto y legisladores del oficialismo y de la oposición se reunieron esta tarde con representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) en el marco del debate sobre el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los jueces.

Marcelo Gallo Tagle, Nora Monella, Mariano Llorens, Paula Castro y Juan Manuel Culotta son algunos de los magistrados que estuvieron presentes en el marco de la discusión de la iniciativa que fue incorporada al Presupuesto 2023, con la que se manifestaron el desacuerdo.

El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto defendió el proyecto y opinó que debe tratarse el ítem de Impuesto a las Ganancias para los jueces: "Fui autor de un proyecto hace un año y medio. Ningún sector del Poder Judicial vino acá a decir: queremos discutir esto, tenemos esta propuesta. Ahora aparecen a disposición sobre la base de que se emitió un dictamen y piden una audiencia. Pero nunca se interesaron antes en encontrar un diálogo o una solución".

"Lo que yo les preguntaría es: ¿ustedes traen una propuesta a este Congreso para que la podamos analizar? O lo único que dicen es ´no traten esto´ porque a criterio suyo no sería constitucional o tendría falencias", cuestionó.

Y agregó: "Cuando fueron nominados a la Corte Suprema, ¿no habían estudiado la Constitución, no habían visto todas las implicancias? Resulta que ahora asumen una posición corporativa. Me gustaría escuchar una propuesta concreta".

Por su parte, el diputado del FdT Itai Hagman expresó: "Estamos diciendo que se pague, igual que el resto de los ciudadanos y los magistrados. No estamos legislando sobre las remuneraciones de los magistrados, ni aumentándolas ni disminuyéndolas, me cuesta entender cuál es su interpretación. Y si se trata del salario neto de bolsillo, me gustaría que expliquen cómo hacen para que cualquier modificación tributaria que hagamos de ahora en más afecte indirectamente -como a cualquier otro trabajador- el salario neto de bolsillo".

En tanto, el juez Mariano Llorens señaló: "Cualquier trabajador en relación de dependencia tiene salario y compensaciones salariales. De estas últimas, muchos no tributan Ganancias, como los petroleros en el sur por ejemplo tienen un plus por indumentaria de trabajo y no tributan sobre eso. No pedimos otra cosa más que ser iguales ante la ley".

"La intangibilidad del sueldo no pasa solo por pagar o no pagar Ganancias, sino que es una garantía que tienen los jueces de tranquilidad", añadió.