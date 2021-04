“Estamos para hacernos responsables por nuestros errores”, dijo Garro en torno a la vacunación

El intendente de La Plata, Julio Garro, admitió que algunas políticas llevadas adelante en relación con la relevancia de la vacunación tal vez no fueron del todo “acertadas”.

“Despolitizar la vacunación nos haría muy bien a todos como sociedad. Los intendentes estamos para hacernos responsables por nuestros errores”, dijo el jefe comunal en medio de una serie de cuestionamientos desde la oposición por una “demora” en asumir el compromiso de difundir la vacunación e incluso por momentos hasta casi restarle importancia.

Garro formó parte del encuentro de ayer entre intendentes y el gobernador Kicillof, y en ese sentido remarcó que “la reunión fue para hacer un repaso de los municipios en cuanto al Covid. Una reunión con datos crudos de un crecimiento importante de la curva de contagios. Noté al gobernador ocupado en el tema. Lo que pasó con el Presidente Alberto Fernández es importante y nos hace saber que la vacuna reduce la mortalidad, pero que hay que cuidarse más allá de que uno esté vacunado”.

El jefe comunal admitió una posible restricción de la “circulación en transportes públicos”, ­aunque planteó sus diferencias en torno a seguir mirando la nocturnidad: “En lo personal, tengo una contradicción en limitar la noche hasta las 2 de la mañana, en relación con esas dos horas no entiendo qué provecho hay, porque el gastronómico trabaja hasta las 12 de la noche. Entiendo que es una franja medio muerta”.

El tema de la presencialidad en las aulas sigue siendo un punto que desde la intendencia platense sostienen a rajatabla: “Se demostró que la educación o el comercio de cercanía no son focos de contagio. Puede ser cierto que el transporte en la educación haya sido un anuncio para limitar su uso”.

Cabe señalar que la capital bonaerense sumó más de 3.000 casos en apenas 10 días.

La seguridad en la mira

El gobernador Kicillof, en una entrevista con este multimedio, puso en relieve la polémica por el envío de patrulleros a La Plata desde Capital Federal. “Lo vi y nadie me lo explicó, porque nadie lo puede explicar. Es algo realmente muy extraño, sobre todo porque nosotros reclamamos puntos de coparticipación a los fines de tener más recursos para, entre otras cosas, poder comprar más patrulleros, y el Presidente resolvió que lo que había hecho Macri era absolutamente injusto, que con el motivo de la seguridad le dio mucha más plata a la CABA de la que necesitaba para eso. Y la Ciudad de Buenos Aires contestó: Me sacan la plata a lo equivalente que recibe la Provincia, pero ahora no voy a poder comprar patrulleros. Ahora resulta que aparece la Ciudad de Buenos Aires trayendo patrulleros a la Provincia”, dijo el mandatario.

En ese sentido, voceros de la Comuna indicaron a diario Hoy que “el programa de CABA por la seguridad es contemplando que se debe prevenir el delito en todo el AMBA para trabajarlo de forma integral”. “Esos vehículos que llegaron a La Plata los tenían en desuso”, indicaron. Por lo tanto, desde la óptica municipal consideran que no deberían haber levantado tanta polvareda.

Tal como adelantó este multimedio, el arribo de los móviles viene de un acuerdo que se firmó en 2016, cuando los intendentes de Cambiemos hicieron pie en la provincia de Buenos Aires. En ese entonces, Horacio Rodríguez Larreta, que llevaba sobre sus espaldas ocho años como jefe de Gabinete de CABA y cuatro años como jefe de Gobierno, vino “en auxilio” de los intendentes inexpertos. En ese sentido, se firmaron algunos convenios que fijan la posibilidad de la entrega de algún tipo de móvil que la Ciudad de Buenos Aires fuera dejando en desuso, reacondicionarlo y entregarlo en comodato al Municipio.