“Esto es lo más antidemocrático que ocurrió desde 1983”

Hace años, cuando Daniel Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez era el hombre clave de su gabinete. Hoy ambos se encuentran en ámbitos muy diferentes (Scioli es embajador en Brasil, Pérez director del Banco Hipotecario), pero mantienen, además de la cercanía política, un lazo que no hubieran deseado: se cuentan entre las víctimas de la “GestaPRO” o “mesa judicial” montada por el gobierno siguiente al de ellos, el de María Eugenia Vidal, para perseguir y espiar a sindicalistas y opositores.

En diálogo exclusivo con diario Hoy, Pérez, que se presentó como querellante en la causa y anunció públicamente que irá “a fondo” contra Vidal y el expresidente Mauricio Macri por esta operatoria ilegal, consideró que la Justicia Federal de La Plata debe mantener la investigación bajo su órbita y dijo que el escándalo por la revelación de la mesa judicial “tiene que ser una lección para que esto no ocurra más”.

—¿Cómo se enteró de que Daniel Scioli y usted fueron espiados por el gobierno de Vidal?

—La denuncia que presentamos tiene que ver con los audios del policía que intervino en nuestra causa (Hernán Casassa), diciendo que había una mesa judicial provincial que articulaba con la nacional y que de ahí salían las pruebas falsas y toda la documentación apócrifa, es decir, el empapelado de nuestra causa. Entonces me presenté como querellante para que se investigue si fuimos espiados.

—¿Y por qué los habrían espiado a ustedes?

—Porque fuimos uno de los objetivos. Querían desprestigiar al gobierno de Scioli, del que yo fui jefe de Gabinete. Hubo una clara intencionalidad política. Es lo mismo que hicieron a nivel nacional con Cristina (Fernández de Kirchner) y con muchos representantes del movimiento obrero, para intentar acallarlos. Nosotros éramos una clara oposición al gobierno de Vidal y al de Macri; entonces trataron de tenernos al margen de la vida política con denuncias falsas y campañas de desprestigio. Es la misma estrategia.

—¿Lo sorprendió enterarse?

—No. No me sorprendió porque nosotros lo venimos diciendo desde 2016, aunque no teníamos las pruebas que están apareciendo ahora. Era claro que nos perseguían. Había cosas muy raras. Aparecían misteriosamente testigos falsos, cosas que no tenían que ver con la causa, allanamientos sin ningún sustento, la prensa se enteraba antes que nuestros abogados de las cosas que se iban a hacer. Todas cosas muy raras que tenían que ver con un espionaje ilegal, que no sabíamos explicar bien porque no entendemos de esas cosas, pero que hoy, con todas las pruebas que están apareciendo, están quedando claras. Así que no hay sorpresa: las pruebas están avalando lo que nosotros presumíamos desde 2016.

—¿Cree que esto les hizo daño ante la opinión pública o políticamente?

—Claro que sí. Por eso ahora, además de pedir que se aclare jurídicamente, estoy saliendo a los medios. Nosotros nunca nos opusimos a que haya una investigación judicial, porque los que gobiernan tienen que rendir cuentas. Pero una cosa es una investigación judicial y otra cosa es una persecución y un espionaje ilegal. Es importante que aclaremos, porque Scioli fue reelecto como gobernador con el 56% de los votos y después sacó el 49% para presidente. Yo fui su jefe de Gabinete, lo acompañé siempre. Que se aclare que las cosas que se dijeron eran inventos, cosas armadas. Y además de aclarar judicialmente el tema, es importante que la gente sepa que fuimos víctimas de una campaña de desprestigio orquestada por los gobiernos de Macri y de Vidal.

—¿Cree que la propia Justicia es parte de esta operatoria que se montó desde el gobierno? ¿Ustedes han sido víctimas también de la ­Justicia?

—Nosotros nos presentamos en el juzgado federal para que investiguen ellos hasta dónde llega. Intentamos no hacer lo mismo que hicieron con noso­tros, que es prejuzgar y decir quién tiene la culpa y quién no. Eso tiene que investigarlo la Justicia. A mí no me caben dudas de que detrás de esto estaba Vidal y de que articulaba con el gobierno de Macri, porque es la misma estrategia. Todo lo demás lo tiene que investigar la propia Justicia e ir a fondo.

—¿En qué estado se encuentra la causa contra Scioli y usted?

—Es una causa que se tramita en La Plata. La instrucción está cerrada. Es por una denuncia de (Elisa) Carrió, una denuncia tan vaga y ambigua que no la puedo describir. No hay un delito concreto para investigar, es todo muy vago, bien al estilo de estas causas armadas para desprestigiar a la oposición, que en ese momento éramos nosotros.

—Vidal intentó llevar la causa por la “Gestapo antisindical” a Comodoro Py, por ahora sin éxito.

—Lo natural es que esto se investigue en la Justicia Federal de La Plata. Federal, porque el espionaje ilegal es un delito federal. Y de La Plata y no en Comodoro Py, porque la persecución hacia noso­tros ocurrió en La Plata. Así que no hay motivo para que la causa se vaya de donde está.

—¿Qué tendría que cambiar para que estas cosas no pasen más?

—Primero, con nuestro gobierno estas cosas no pasaban, y ahora, con Alberto Fernández y Axel Kicillof, tampoco pasan. Pero, más allá de eso, esto no puede pasar en democracia. Acallar al que no te gusta porque defiende a los trabajadores, como hace el movimiento obrero, o querer desprestigiar al gobierno anterior porque vos estás haciendo mal las cosas, como Vidal, a través de causas armadas es lo más antidemocrático que ha ocurrido desde 1983 hasta la fecha. No conozco algo más antidemocrático que esto. Acallar a los que están en tu contra es más acorde a un gobierno antidemocrático que a un gobierno democrático y republicano. Tiene que aclararse específicamente lo que pasó con ­nosotros, pero también tiene que ser una lección para que esto no ocurra más en democracia en la Argentina.

—¿Cree que Vidal tiene que ir presa?

–Yo no voy a hacer lo mismo que hicieron ellos con nosotros. No voy a juzgar. No quiero caer en el mismo error que estoy criticando. Yo creo que orquestaron todo esto para acallar a opositores, pero lo tiene que investigar la Justicia.