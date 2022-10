Evo Morales advierte sobre el “nuevo Plan Cóndor” en la Argentina y Perú

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), advirtió la puesta en escena de un nuevo plan Cóndor en la Argentina, donde mediante una “guerra judicial” se pretende dañar la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que también se replica en Perú.

“Condenamos las acciones de la derecha servil a Estados Unidos que usa el lawfare o guerra judicial para destituir gobiernos elegidos por el pueblo en las urnas. Advertimos que este nuevo plan Cóndor reactivado en la Argentina contra la hermana Cristina Fernández trata de instalarse en Perú”, alertó Morales en su cuenta oficial en Twitter.

El plan Cóndor fue una campaña de represión militar y política en América Latina iniciada en 1975 llevada a cabo por las dictaduras de la época y respaldada por Estados Unidos.

El líder boliviano aseguró que los países latinoamericanos defenderán su democracia y soberanía ante los “golpes del intervencionismo imperialista”, reseñó la agencia de noticias Sputnik.

“La Justicia debe estar al servicio del pueblo y no someterse a la corrupción ni al golpismo derechista”, dijo.

La Fiscalía investiga a la vicepresidenta Fernández en la llamada causa Vialidad por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015; mientras que en Perú el presidente Castillo enfrenta una demanda constitucional por ser parte, presuntamente, de una organización criminal.

Además, el líder del MAS insistió en que “los pueblos libres de la Patria Grande defenderán su democracia con dignidad y soberanía ante los aprestos golpistas del intervencionismo imperialista”.

En julio de este año, y luego de denunciar a Mauricio Macri por el envío de armas al gobierno de facto de Bolivia en 2019, Morales se refirió a la colaboración externa con el gobierno de facto de Jeanine Áñez y denunció que se trató de un “plan Cóndor del siglo XXI”.

Entrevistado por la TV argentina, repasó las acciones que lo derrocaron en 2019, y dijo que “desde el primer momento estuvimos convencidos que no solo fue un golpe interno sino externo, con EE. UU. a la cabeza”.

“Países donde imperaban gobiernos de derecha participaron del golpe. Teníamos información de inteligencia que desde países vecinos montaron campañas de desprestigio” indicó al explicar cómo se pergeñó el golpe que colocó a Áñez en su lugar.

Morales aseguró que no le perdonaron que su gestión haya nacionalizado los recursos naturales, y que un “programa del pueblo haya demostrado que se puede crecer económicamente disminuyendo la pobreza”.

En ese marco se refirió al Macri al indicar que “yo he tenido reuniones con Macri, pero no fue compañero, amigo, ni vecino. Una vez me preguntó cuánto va a crecer tu economía este año. Yo dije casi 5%. Entonces repreguntó: ¿Qué has hecho para esto?. Hay que nacionalizar los recursos naturales, le contesté, y ahí ya no me habló más”.

Morales explicó que Jorge Gonzalo Terceros Lara, el general de la Fuerza Aérea que le mandó la carta al por entonces embajador argentino en La Paz, era el operador de

EE. UU. en Bolivia junto al excandidato presidencial Tuto Quiroga: “Los familiares de Terceros Lara, a falta de una semana para el golpe, decían que él iba a ser presidente”.

Finalmente reivindicó la lucha del pueblo boliviano, que en menos de un año volvió a la democracia y reeligió a su fuerza política, y cerró: “Luché pacíficamente toda mi vida. ¿Cómo voy a comprar balas para que maten al pueblo?”.