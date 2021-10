Federico Fagioli: "No vamos a avanzar bajo presión"

Luego de que fracasara la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, donde iban a tratarse las leyes de etiquetado y de personas en situación de calle, Diario Hoy dialogó en exclusiva con el diputado del Frente de Todos Federico Fagioli.

“Una lástima, hay mucho enojo, sobre todo por la situación en la que están las personas en situación de calle, por las atrocidades que terminan viviendo, la violencia, como casos en los que fueron prendidas fuego. Para nosotros era urgente y necesario avanzar hoy en este tratamiento" porque se trata del "sector de la sociedad que quizás esta más excluido de todos, como son las personas en situación de calle, que tienen vulnerados todos sus derechos humanos y constitucionales”, señaló el legislador.

Y agregó: “Nuevamente Juntos por el Cambio dejó en claro los intereses que representan. Nunca es a favor del pueblo, sino de espaldas al pueblo”.

Al respecto, enfatizó: “Repudiamos todo intento de Juntos por el Cambio de extorsionar en el avance del tratamiento de estos proyectos de ley que son tan importantes y sobre los cuales se han expresado a favor. No vamos a avanzar bajo presión. Tanto el proyecto de etiquetado como el de calle están apoyados por unanimidad, por eso vamos a construir el diálogo necesario para avanzar en esta sesión”.

“Hoy no quisieron dar el quórum, no se presentaron, no quisieron discutir ni etiquetados ni calle, y se cayó la sesión”, señaló.

En cuanto a este accionar de cara a las generales, Fagioli dijo: “Les interesa poco la agenda que se discuta, lo único que les interesa es un show mediático en función de las elecciones que se vienen en noviembre”.