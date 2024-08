Femeba amenaza con romper con el IOMA en toda la provincia de Buenos Aires

La Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba) escaló el nivel del conflicto que mantiene con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), y que podría afectar la atención de pacientes en todo el territorio bonaerense.

El desacuerdo se produce luego de que la obra social provincial anunciase que prescindirá de los servicios de esta entidad en 11 distritos del interior a partir del 1° de septiembre, por supuestos incumplimientos. Dichos distritos son: Alberti, Bragado, Chacabuco, Colón, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem y Rojas.

En un comunicado la entidad sostuvo: “Queremos manifestar que si IOMA realmente opina que cualquier improvisado de los que contrata pagando sobreprecios, está en condiciones de brindar mejor atención que Femeba, tanto cuantitativa como cualitativamente, estamos dispuestos a dejarle la puerta abierta, y para ello dejaremos de asistir a sus pacientes en todo el territorio de la provincia, lamentando la situación de los beneficiarios abandonados a su suerte”.

En esa línea, añadieron que “deplora el descaro con que el presidente de IOMA continúa mintiendo”, en referencia a afirmaciones de Homero Giles en las que afirmó que existen decenas de entidades que pueden cumplir las mismas funciones que la Federación.

“La realidad es que no existe absolutamente ninguna entidad, que no sea la Federación Médica y sus Entidades Primarias, que pueda ofrecer los servicios médicos que brinda Femeba. Es probable que esta omisión sea voluntaria para evitar confesar que no se refiere a entidades de prestadores, sino a sociedades comerciales con fines de lucro, que embolsan para sí enormes sumas de dinero y habitualmente, como sucede con los policonsultorios, explotan a profesionales, que muchas veces no cuentan con la certificación de calidad necesaria. Realmente resulta llamativo tanto interés en traspasar fondos a sociedades comerciales sin ninguna trayectoria y casi con nula experiencia en el tema”, señala el comunicado publicado.

Femeba recordó la deuda que mantiene el IOMA y cruzó a Giles por asegurar que mientras que la obra social les paga a los médicos a los 30 días vía Femeba, la entidad les liquida a los profesionales a los 90 días y con una retención de entre el 25% y el 30%.

“Estamos cansados de las constantes violaciones de convenio por parte del IOMA, de la enorme deuda que debemos soportar y del desprecio de sus dirigentes por nuestra profesión”, concluyó la Federación Médico de la provincia de Buenos Aires en su comunicado.