Fernanda Vallejos: “Lo que planteé es una propuesta de capitalización de empresas”

Luego de que la diputada nacional por el Frente de Todos Fernanda Vallejos planteara el pasado fin de semana y en la red social Twitter que el Estado podría tener participación en las empresas a las que asiste, poniendo como ejemplo a Alemania, diario Hoy dialogó con ella.

En una entrevista exclusiva con este medio, Vallejos aclaró que su propuesta no busca estatizar empresas, sino fortalecerlas.

—¿Qué servicios cree que se deberían estatizar?

—Nosotros acá no estamos hablando de estatizar. Tampoco de la cantidad de barbaridades que he visto y leído en estos días. Algunas que se reproducen por desconocimiento, y otras lamentablemente por mala fe y oportunismo político. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Estamos gobernando, legislando, en medio de una pandemia que llegó después de cuatro años de ma­crismo, que es sinónimo de aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Más de 20.000 empresas extintas, y uno de los ciclos de endeudamiento y fuga más voraz de nuestra historia.

Las necesidades de nuestro pueblo son enormes. Tenemos la obligación de responder a esas ellas y de hacerlo bien.

Esta propuesta que planteé es una propuesta de capitalización de empresas. El Estado hace un aporte para fortalecer a las empresas. Al mismo tiempo, como un beneficio colateral, esto podría robustecer al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que, después del desastre de la gestión anterior, perdió el 50% de su valor. En definitiva, no estamos hablando de otra cosa que de recapitalizar a grandes empresas.

—¿Considera que el Estado ha estado presente hasta el momento en materia económica?

—El Estado viene haciendo un trabajo importante. Porque tiene la responsabilidad de organizar el enorme esfuerzo colectivo que significa enfrentar al virus. En materia económica, en la medida que sigamos necesitando sostener la estrategia sanitaria, y esto va a tener que ser así hasta que sea seguro volver a alguna normalidad, seguramente serán necesarios también esfuerzos aún mayores por parte del Estado. Preservar el tejido productivo, el trabajo y el bienestar de los argentinos es lo fundamental. Y eso requiere de ese enorme aporte que el Estado va a tener que hacer.

—¿Su propuesta está basada en el sistema que quieren implementar en Europa?

—Alemania, Francia, toda Europa está avanzando en este sentido. Políticas de este tipo ya se instrumentaron, además, en la anterior crisis, lo mismo que en Estados Unidos. Lo hacen porque tienen mirada estratégica y preservan el capital nacional, lo protegen con la participación accionaria del Estado, de amenazas externas, como los fondos especulativos que encuentran en estas crisis una oportunidad para alzarse con los capitales nacionales y a precio de ganga.

— La situación de las pymes es crítica y la intención del Gobierno es buena. Pero por varios motivos esa ayuda no está llegando por interferencia de los bancos privados y un montón de funcionarios que en distintas áreas siguen siendo los mismos del macrismo, ¿cómo solucionaría esto?

— Sin dudas las pymes son uno de esos sectores que necesitan todavía mucho más apoyo estatal. Es cierto que muchas han tenido dificultades para acceder a las ayudas, otras directamente han sido excluidas. Hay que trabajar para perfeccionar todos esos instrumentos y crear los que sean necesarios para que no se destruyan más pymes que las que ya se quedaron en el camino en los cuatro años anteriores. En el caso de las pymes, claro, no nos referimos a esta propuesta de capitalización.

Yo creo que para ellas está muy bien el sistema de subsidios. Mucho más que los créditos. Realmente creo que ya vienen muy endeudadas del período anterior, además a tasas altísimas, que aún cuando hoy el BCRA ha promovido otra política de tasas y están las facilidades crediticias que son parte del paquete de ayudas, no veo muy conveniente que siga creciendo la deuda, lo mismo cabe para el caso de las familias. Hay que ser muy creativos y hacer todos los esfuerzos.

La opinión de algunos legisladores locales

Juan Pablo Allan

“No creo que el Estado deba seguir aumentando su tamaño. Es el Estado más grande de Latinoamérica, si consideramos la cantidad de empleados y gasto público per cápita”, dijo a diario Hoy el senador de la Provincia de Buenos Aires por Cambiemos, Juan Pablo Allan. Además, agregó: “Este es un Estado que ha mostrado no ser eficiente. El hecho de que se haga cargo de empresas es a expensas de los recursos y los impuestos de la gente”. “Cuanto más grande es el Estado, más impuestos le tiene que sacar al resto de la ciudadanía”, disparó. También se refirió a la ayuda que el Estado argentino le está otorgando a las empresas y dijo: “Comparativamente con otros países, es una cuarta o quinta parte de lo que se necesita”.

Susana González

La diputada provincial del Frente de Todos Susana González le contó a diario Hoy que, desde su punto de vista, ella estatizaría los servicios esenciales como son la luz, el agua, y el gas. Agregó también que duda en si hacerlo con el servicio de telefonía celular, pero confirmó: “Por lo menos tendría que haber mayor injerencia del Estado, en cuanto a la calidad, al precio y quién lo debe fijar”.

Gastón Crespo

El concejal de La Plata del espacio GEN, Gastón Crespo, señaló a diario Hoy que si bien no conoce en profundidad el proyecto de Vallejos, cree que se deberían estatizar o el Estado debería tener participación en las empresas de servicios públicos como el agua, la luz y el gas, el transporte público y la recolección de residuos.

“Tendría que haber más control y castigo en todas las empresas de servicios públicos”, concluyó.

Claudio Dellecarbonara

El diputado de la Provincia de Buenos Aires del FIT, Claudio Dellecarbonara, opinó sobre la asistencia a las empresas por parte del Estado. “Nosotros no estamos a favor de subsidiar a ninguna empresa, a ninguna patronal”, dijo a diario Hoy.

En cuanto a las estatizaciones, explicó: “Si se habla de los servicios que son necesarios y fundamentales, nosotros creemos que se tendrían que estatizar todos los servicios públicos, el agua, la luz, el gas, el transporte, las telecomunicaciones, los correos, todo lo que tiene que ver con servicios y todo lo que tiene que ver con recursos naturales”.