Fernández afirmó que los contagios “van a bajar”

El Presidente Alberto Fernández habló sobre la negociación con Pfizer y el avance de la campaña de vacunación. Además, se mostró confiado por los resultados de las últimas medidas de restricción. La charla se realizó en vivo por YouTube.

“Cuando alerté sobre la segunda ola, se preguntaron para qué hablé”, dijo el mandatario ayer por la noche en una charla con Pedro Rosemblat y agregó: “Yo adelanté la situación que venía. Ahora que tenemos el problema tocando en la puerta de las casas, decidimos cerrar todo”.



“Esto que ocurre acá es lo que me dicen” líderes europeos, desde Portugal o Alemania, que “tienen los mismos problemas”, contó el mandatario. “La única forma que tenemos de eliminar el problema es reduciendo la circulación”, declaró.



Fernández respondió a las críticas y dijo: “Ahora me piden confinamiento y tal vez hizo falta todo esto para que tomen conciencia de la gravedad del problema”.



Con respecto a las negociaciones con Pfizer, el Presidente cuestionó: “¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije: Esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas”, aseguró. Por último, señaló que “las negociaciones con Pfizer nunca se interrumpieron” y que “decir que no quisimos aceptar las vacunas por una cuestión ideológica es un delirio”.