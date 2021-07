Fernández presentó y entregó los DNI para personas no binarias

El Presidente Alberto Fernández realizó un anuncio esperado por las minorías de la República Argentina. Desde el Museo del Bicentenario, el mandatario encabezó el acto de presentación del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la identidad de género a quienes no se autoperciben ni femeninos ni masculinos. Aunque el cambio parezca mínimo, para este colectivo es un gran avance. “Hay otras identidades, además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, remarcó el jefe de Estado, quien reivindicó que existen “mil modos de amar y ser amado y ser feliz”.

El Presidente de la Nación afirmó que este es un paso que se está dando y que espera que termine el día en que en el DNI “a nadie le pregunten si es hombre o mujer o lo que sea”. “Es eso lo que tenemos que lograr, qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos”, añadió.

“Entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible, porque estamos cada día más cerca de lo ideal. Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”, dijo el Presidente.

Durante el acto, Alberto entregó los tres primeros DNI no binarios en el marco del decreto que estipula la implementación de la nomenclatura “x” en el campo correspondiente al sexo en el DNI y el pasaporte, rectificados junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Pioneros en Latinoamérica

Luego de este acto, la Argentina se transformó en el primer país de Latinoamérica que habilita a través del nuevo decreto la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El uso de la “x”, que ya ha sido aceptado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

Las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI para ejercer este derecho podrán hacerlo en las sedes del Registro Nacional de las Personas o en cualquier delegación de los registros civiles de todo el país, acudiendo con su partida de nacimiento y su Documento Nacional de Identidad vigente.