Formosa: mientras Insfrán acusa a los medios y a la oposición, vacía un centro de aislamiento

Luego de las denuncias que realizaron los formoseños que están encerrados en los centros de aislamiento; la carta publicada por los sacerdotes de la Iglesia Católica denunciando violaciones de los derechos humanos; el pedido de intervención de la provincia por parte de la oposición; la aberrante declaración del jefe de bloque del Frente de Todos en el senado de la Nación, José Mayans, defendiendo al gobernador Gildo Insfrán y afirmando que “en pandemia no hay derechos”, y la carta del PJ nacional también respaldando al gobernador formoseño, Gildo Insfrán se expresó a través de su cuenta de Twitter.

El gobernador de Formosa afirmó ayer que invitó formalmente al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, a que “visiten Formosa a fin de que observen por sí mismos la estrategia sanitaria implementada” en la provincia.

Por el momento, Pietragalla no viajará, según informaron a diario Hoy fuentes cercanas al titular de la cartera de DD. HH. “Va a Formosa, pero aún no se sabe cuándo”. Por su parte, Pietragalla no brindó declaraciones a la prensa y por el momento no tiene pensado hacerlo.

Insfrán continuó su exposición diciendo que “la oposición nacional, provincial y sus medios de comunicación afines han desplegado nuevamente una falaz campaña contra Formosa”. El gobernador apunta a los medios de comunicación, pero son sus propios ciudadanos los que se comunican con este multimedio contándonos las represalias que sufren si hablan en contra del gobernador.

“Acá no hay democracia”, le dijo a este diario una fuente que prefiere no revelar su identidad por temor. Además, esta fuente afirma que sin tener coronavirus pero siendo contacto estrecho, la Policía formoseña saca de su casa a las personas, no permitiéndoles realizar el aislamiento allí, aunque su hogar tenga las condiciones necesarias.

“Esta vez, en el marco de una pandemia que ya se llevó la vida de 47.000 argentinos, buscan deslegitimar el enorme trabajo que estamos realizando juntos, Pueblo y Gobierno de Formosa, con los mejores resultados del país en la lucha frente al #Covid19”, siguió Insfrán en Twitter. Y agregó que no tienen “nada que ocultar” ya que, por el contrario, sienten “orgullo por el gran esfuerzo colectivo que estamos realizando en todo el territorio con miles de personas comprometidas en la implementación de las medidas sanitarias y el cumplimiento por parte de la población”.

“No son casualidad nuestros indicadores sanitarios. Tampoco son meros números los miles de contagios evitados ni los cientos de vidas salvadas. Cada una de ellas vale más que todas las operaciones mediáticas juntas de quienes buscan un rédito político o electoral por sobre el cuidado de la salud y la vida. Será una distinción para el pueblo formoseño recibir a los funcionarios invitados. La única verdad es la realidad”, finalizó.

Mientras tanto, por la tarde mandaban a vaciar el centro de aislamiento ubicado en el Estadio Polideportivo Cincuentenario en caso de que arribe Pietragalla. “Seguramente el secretario de DD. HH. vendrá a ver acá el centro de aislamiento, es por eso que están liberando a mucha gente”, aseguraron fuentes a diario Hoy.