Formosa: Pietragalla habló de violencia institucional, pero no en los centros de aislamiento

Horacio Pietragalla Corti brindó declaraciones radiales en el programa Pasaron Cosas sobre su visita a la provincia que gobierna Gildo Insfrán. (NdR: este programa de Radio Con Vos fue uno de los pocos medios de Buenos Aires –sino el único– que tuvo la posibilidad de entrevistar al secretario. Diario Hoy pide desde junio 2020 una entrevista y no puede acceder a la misma porque hay negativa. “El secretario no da notas”, responden sus voceros).



Pietragalla relató que viajaron a Formosa “porque las denuncias que se estaban haciendo públicamente eran de un escenario donde la preocupación fue muy grande”. “Pedimos un informe a la provincia desde la Secretaría y la respuesta fue: vengan y vean con sus propios ojos”, dijo el secretario.



El ministro confesó que solo recorrieron los centros de aislamiento de Formosa capital y que desde el organismo es poco lo que pueden opinar de los protocolos de salud pero sí pudieron recaudar “información para pasarla al Ministerio de Salud de la Nación”. Pietragalla dejó entrever que desde la Secretaría no se involucran en lo sanitario: “Todo lo que tiene que ver con salud y los protocolos que armó la provincia tenemos que entender que la provincia tiene sus autonomías en los protocolos de salud que llevan adelante y bueno, nosotros podemos llegar a hacer recomendaciones a las provincias”, aseguró.



Violencia institucional, solo a los Wichi



Pietragalla confesó que las violaciones a los DD. HH. en la provincia provienen de la Policía, algo no muy distinto a lo que ocurre en el resto de las provincias del país. Sin embargo, remarcó que solo ocurre con las comunidades Wichi.



“Lo que nosotros detectamos es, tal vez, arbitrariedades en las fuerzas de seguridad. Es algo que detectamos en todas las provincias, lo que nosotros llamamos violencia institucional”, declaró. “Básicamente con una comunidad del Oeste de la provincia, una comunidad Wichi que había hecho un corte de ruta y que habían sido desalojados de la ruta y hubo acciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad. Esto pasa a lo largo y a lo ancho del país y la Secretaría de DD. HH. lo viene denunciando y viene trabajando contra la violencia institucional”, afirmó Pietragalla y agregó que por ello se acordó que el mes que viene la Secretaría de DD. HH. firmará un convenio para formar a toda la fuerza de seguridad de la provincia en materia de DD. HH.

“Esto lo estamos haciendo en varias provincias del país y ahora Formosa se va a sumar a esta formación. Violaciones de Derechos Humanos, como se puede llamar, hubo en lo que respecta al comportamiento de las fuerzas de seguridad”.



“He hablado con el gobernador sobre las denuncias que tienen larga data, sobre la violencia institucional. Le dije: Mira, Gildo, la Policía está llevando adelante abusos, autoritarismos. Nos dijeron que en la detención de la comunidad Wichi hubo violencia excesiva de miembros de la fuerza”.



“Repudiable al mango”



Pietragalla contó que las detenciones de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz son “repudiables al mango” y que estos hechos fueron el punto de partida por el que desde la Secretaría se comunicaron con Formosa. “Las que estaban detenidas, por denunciar, fueron dos legisladoras con quienes nos comunicamos desde la Secretaría antes de viajar y estuvieron una hora detenidas, que está mal, que se lo avisamos. Yo notifiqué a la provincia por ese caso. Ese caso fue el que hizo que yo me comunique con la provincia. Repudiable al mango. Y estamos acompañando a esas legisladoras. Estuvimos reunidos con ellas y las vamos a acompañar para que no tengan ningún problema judicial porque son legisladoras elegidas por el pueblo y tienen que tener las protecciones para llevar adelante sus funciones. Eso está claro y es repudiable. Con la Secretaría nos comunicamos desde el primer momento”, deslizó Pietragalla.



Recorrida a los centros de aislamiento



Respecto a las recorridas en los centros de aislamiento, Pietragalla aseveró que recorrieron esos lugares porque habían recibido denuncias de que allí “había violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, que eran lugares como centros clandestinos de detención”. “Esto lo hemos escuchado de personas que tienen responsabilidades políticas, que había tortura, que había condiciones inhumanas. Secuestros, hasta desapariciones nos denunciaron…”, repudió Pietragalla.



Sin embargo, el titular de la cartera de DD. HH. confesó que lo que encontraron fueron “personas que estaban aisladas que nos hablaron cuando recorrimos los lugares” y que “los lugares tienen aire acondicionado”. “Ellos mismos nos mostraban, (les decían que) la comida es muy buena, los lugares están bien”, señaló y añadió que “la queja era que les faltaba información de las cuestiones más puntuales, como los hisopados, los plazos de tiempo”. “Pero acá llegamos a escuchar que la provincia mezclaba gente con Covid-19 con gente que no tenía. No pasó. Lo vimos.

Están totalmente en distintas direcciones de la ciudad. No tiene nada que ver con todo lo que los medios de comunicación nos informan”, indicó.



Centros que se vaciaron a su llegada



Horas antes de que el hombre del Gobierno nacional arribara a la provincia, el Estadio Cincuentenario, el centro de aislamiento más grande en el que estaban las personas con Covid-19 positivo, fue vaciado en gran parte. Es decir, enviaron a los formoseños que estaban allí de regreso a sus casas.



El secretario explicó que esto se dio porque ya habían pasado los 14 días de aislamiento que correspondía desde que fue el pico (entre el 10 y el 11 de enero). Por lo que el viaje “justo coincidió” con el día en el que los aislados podían salir del centro luego de que su hisopado haya dado negativo. “Escuchamos versiones que hacen hasta 5 hisopados que dan negativo, pero ya esas son cuestiones de salud que tienen que ver con los protocolos que lleva la provincia adelante en el ámbito de una pandemia”, dijo volviendo a desligarse de la cuestión sanitaria.



Respecto a las condiciones de hacinamiento en ese lugar y a los turnos para ir al baño, Pietragalla dijo que “tenían turnos, pero no para ir a hacer pis”, sino que en realidad “había turnos para usar las duchas de los baños”.



“Y eso es común. Eso estaba en todos los centros. Pero eso no molesta. Es parte de una organización. Imaginate dos personas que se quieran bañar en el mismo horario tenés un conflicto que resolver. Eso era parte de la organización que llevaban adelante. Tenían un lugar donde salían a circular al aire libre, los baños los vi, son gigantes”, señaló.



¿Cómo continúa?



Pietragalla afirmó que los pasos a seguir serán terminar de recabar la información de todas las denuncias, de las charlas que tuvieron con las personas que estuvieron aisladas, con la oposición, con organismos de Derechos Humanos y trasladarán toda esa información al Ministerio de Salud de la Nación para que pueda hacer recomendaciones al Ministerio de Salud de Formosa.