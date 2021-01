Transparencia fiscal: casi todos los municipios, aplazados

La mayoría de los 135 ­municipios bonaerenses obtuvieron una muy baja calificación en un informe de transparencia fiscal que pondera la cantidad de información que se publica en internet, como la ejecución del presupuesto, siguiendo los lineamientos de la ley de Responsabilidad Fiscal y el régimen provincial en la materia.



Se trata del “índice de transparencia y visibilidad” en materia fiscal, diseñado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Es un número entre 0 y 100 que califica el grado de apertura en la información en una serie de áreas que incluye la distribución del presupuesto, la situación financiera del municipio y su deuda.



En el último informe de la ASAP, difundido en diciembre último, 96 distritos registraron un nivel bajo, regular o nulo de información de este tipo accesible a los ciudadanos. De ellos, 29 (casi un cuarto de los municipios ­bonaerenses) se sacaron directamente un cero, ya que ni siquiera contaban con un sitio web con ­enlaces a “información presupuestaria/económico financiera y/o de transparencia”.



En un panorama tan desolador, la ASAP, que comenzó a elaborar el índice de manera trimestral en 2018, subrayó la performance de los 12 municipios mejor ubicados en la tabla. “Es de destacar el nivel de compromiso de dichas administraciones municipales con la transparencia y la divulgación de sus ­cuentas, incluso en el extraordinario contexto que figuraron la pandemia y las medidas de ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)”, observa el informe.



De estos 12 municipios, 7 obtuvieron una puntuación perfecta, de 100/100. Son los de La Matanza, Chascomús, Chivilcoy, Carlos Tejedor, Tres Arroyos, Saavedra y San Cayetano. Junín y Tandil llegaron a los 90 puntos; Tres de Febrero obtuvo 80; y la puntuación fue de 75 en los casos de General Madariaga y Rauch.

Cabe señalar que la no publicación de esta información no significa necesariamente que no se esté cumpliendo con la ley.

Ocurre que parte del marco normativo relativo a la responsabilidad fiscal municipal está suspendido actualmente y, además, la Provincia invitó a los municipios a adherir a esa normativa, no la impuso obligatoriamente. Aun así, un centenar de municipios adhirieron y muchos de ellos no están ofreciendo la información que deberían, según el informe de la ASAP.



A pesar de estas precisiones legales, la asociación explicó en su informe que la metodología del relevamiento “toma como base de referencia aquellas disposiciones, toda vez que se entiende, guardan saludable relación con las mejores prácticas de gestión gubernamental y posibilitan el control ciudadano”.



En este sentido, y en base a la comparación de este informe con los elaborados anteriormente, la ASAP destacó que varios distritos mejoraron sustancialmente su rendimiento en la materia con respecto a 2019. El caso más notable es el de Tres Arroyos, que sumó 70 puntos y salió disparado hacia el podio; Carlos Tejedor está en una situación similar, ya que se ubicó entre las “estrellas” del informe tras ascender 60 puntos.