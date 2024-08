Fuerte cruce entre un senador libertario y Santiago Caputo

El senador formoseño Francisco Paoltroni, cercano a Victoria Villarruel, apuntó este lunes por la noche contra la estrategia del asesor presidencial, Santiago Caputo, de proponer al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin quedarse atrás, este martes redobló la apuesta: reveló que el funcionario cercano a Javier Milei lo quiso silenciar y mostró la conversación entre ambos.

Todo comenzó cuando el legislador consideró en una entrevista televisiva que la postulación de Lijo genera un daño a la “credibilidad y a la confianza” del Gobierno nacional: “Esto no estaba en el contrato. Veníamos a hacer una Argentina distinta. Y obviamente eso es con una Justicia ejemplar, no con lo peor de la Justicia”. Además, recordó que tiene 18 pedidos de juicio político.

Tras conocerse sus declaraciones, el usuario de la red social X @bprearg, cuya autoría se la atribuyen a Santiago Caputo, arremetió contra el senador libertario: “Que disfrute la beca porque su carrera se terminó, espero que ese discurso principista superfluo y pelot... venga sin siquiera una multa de conducir”.

Ante esto, Paoltroni no se quedó atrás. Primero, respondió la agraviante publicación en su cuenta personal: “Es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia”.

Adicionalmente, reveló en declaraciones radiales la conversación privada que tuvo por WhatsApp con el asesor presidencial. “Me pidió que vote como quiera, pero que me calle”, contó el senador que le indicó Caputo, a lo que le contestó: “Pero vos no entendiste nada, yo voy a hacer lo imposible para que este señor no sea juez”.

Villarruel también se expresó en contra de Lijo

“Mi opinión sobre Lijo es pública, no estoy de acuerdo con su candidatura”, expresó este martes Victoria Villarruel durante un almuerzo en el Colegio de Abogados porteño.

“Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte”, resaltó.

Por último, subrayó: “Me hubiera gustado que ese lugar lo ocupara una mujer, y lo dice alguien que no es feminista, sino desde un lugar de justicia”.