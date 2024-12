Fuerte denuncia contra Ritondo por 14 emprendimientos inmobiliarios

El abogado Jeremías Rodríguez amplió la denuncia presentada inicialmente el 9 de diciembre contra el diputado Cristian Ritondo y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, en los tribunales federales de Retiro. La ampliación tiene lugar luego de una investigación sobre los vínculos de la pareja del jefe de la bancada del PRO en Diputados con sociedades en paraísos fiscales, y la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida.

En esta línea, Rodríguez denunció ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 al diputado del PRO por 14 desarrollos inmobiliarios con 373 unidades funcionales en total, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires y otras en Pinamar que, según el escrito, ascenderían a un valor de venta de más de US$55 millones. Se trata de proyectos de la empresa “Emprendimientos Rivadavia SA”, que el legislador fundó el 31 de diciembre de 1999 junto a su padre, Donato Ritondo.

La denuncia

En la presentación, el letrado solicita a la Justicia investigar los desarrollos “Solares de Donato”, con 373 unidades funcionales distribuidas en 14 proyectos en la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar, que alcanzarían un valor de venta total de US$ 55.950.000

“De acuerdo a sus DDJJ, Ritondo posee desde 2018 crédito y deudas con Ardax SA, una empresa radicada en Uruguay, responsable de emprendimientos inmobiliarios VIP como el caso de Reserva Montoya, un barrio privado con lotes de 1000m2 a 4 cuadras del mar entre La Barra y Manantiales, Punta del Este. En 2019 Ritondo declaró la adquisición de un lote en Uruguay por $3.383.325,69. Dicha compra fue realizada a Ardax SA”, sostiene el abogado en su escrito.

La palabra de Ritondo

Por su parte, el diputado se desligó de las acusaciones, y desafió a la Justicia a que investigue, tanto las propiedades como a la empresa.

“Cuando falleció mi padre, me hice cargo de la empresa que él tenía, una desarrolladora inmobiliaria que se dedica a construir y comercializar edificios y que, como es lógico, cuenta con unidades funcionales de los edificios que construye, señaló Ritondo y agregó: “Esto no es irregular, sino una práctica estándar en el rubro. Está todo correctamente declarado, que investiguen todo lo que tengan que investigar porque no van a encontrar ni una sola irregularidad”.