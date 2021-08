Garro: "Esto sin dudas genera muchísimo trabajo"

Este jueves el intendente de La Plata, Julio Garro, inauguró el hotel Howard Johnson, que contó con la presencia de varios funcionarios. Tras el corte de cinta, el máximo representante de la ciudad habló en exclusiva con diario Hoy y la Red 92.

"Sinceramente hoy los anfitriones y los protagonistas son los platenses, que decidieron hacer esta inversión. Ellos son los que tienen el protagonismo y los que se merecen el reconocimiento. Esto sin dudas genera muchísimo trabajo y más inversión para nuestra ciudad. Generan puestos para más de 100 laburantes, que quizas hoy no tienen posibilidad. Ahora van a empezar a tenerla, mientras que los vecinos van a contar con más servicios", destacó.

Sobre lo que fue el golpe de la pandemia para el sector comercial en la ciudad, dijo: "Hubo casi un año donde el Gobierno en todos los niveles, nos dijo que nos quedemos en casa. Ahora cuando eso cambia, tiene que haber acompañamiento cuando la pandemia te arrodillo".

Por otro lado, destacó la ayuda que brindó el municipio a los transportes escolares: "A los transportistas escolares le dimos un bono de 55 mil pesos para que tengan un acompañamiento, que transportan chicos todo el año y fueron uno de los sectores que más sufrieron. Hoy la pueden ejercer con un límite de aforo que no tiene que superar el 30 %".

Además agregó: "El turismo y la gastronomía fueron dos de los sectores más golpeados, pero con el delivery y el take away podía hacer algo. El transportista escolar no pudo laburar; la casita de fiestas no pudo hacer eventos y ellos fueron los que más la padecieron. Algunos tuvieron alguna posibilidad de sostenerse".

Sobre lo que fue el manejo de la Municipalidad con la pandemia, enfatizó: "Los cuidados y el control estuvieron siempre. Hay que interpretar a una sociedad que estuvo cansada y quebrada; yo no puedo meter dentro de una casa a la gente o ponerle una pistola en la cabeza para meterlas en sus casas. Eso hay que interpretarlo. Un Estado tiene que generar consciencia y hasta el día seguimos publicando los contagios. Siempre fuimos transparentes en los números y el cuidate en casa se implementó en nuestra ciudad".

Ante la consulta de este multimedio por los problemas con el agua y las cloacas en varios puntos de La Plata, Garro le destacó su responsabilidad a Absa: "Yo al presidente de Absa lo vuelvo loco, desde las 8 de la mañana y hasta las 23. Le habló sobre las pérdidas de agua en la ciudad ¿Qué hace Absa? Vamos a llamarlo al presidente y hay que ir con el medio. Por supuesto que hay que hacer obras".