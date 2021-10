Garro presentó de manera formal a la lista de Juntos para las elecciones legislativas en la ciudad

En la jornada de hoy el intentedente de nuestra ciudad, Julio Garro, presentó oficialmente la lista de Juntos para las elecciones legislativas de noviembre.

"Estoy orgulloso de lo que logramos en estos años", dijo en su discurso "con crisis con pandemia, con incertidumbre pero siempre estuvieron ahí", dijo a los militantes que participaron del acto "no me olvido cuando el SAME iba por La Plata haciendo hisopados".

El acto se realizó en el Parque Ecológico donde participaron cientos de militantes y además el jefe comunal brindó un discurso. Posteriormente habló en exclusiva con este medio:

"Los votos son de la gente, solo lo prestan a los políticos por un rato, si los políticos dan las respuestas que la gente necesita seguramente vuelvan a confiar", confió Garro y agregó, "a mi me gusta estar cerca de la gente, me enojo cuando las soluciones no llegan, cuando las postergaciones duran muchos años", confesó.

"Si a vos te elijen y no solucionas problemas ¿Para que te presentas?", cuestionó. Además aseguró que "la gente no se equivoca cuando vota, la única manera de que la gente sepa que no se equivocó con el voto es que tenga respuestas".

Finalmente según dijo a este medio, varias calles se asfaltarán en la zona de Parque Sicardi.