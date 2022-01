“Garro ya tendría que haber renunciado”

El abogado Martín de Vargas denunció el 28 de diciembre a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, y a otros funcionarios por el presunto delito de asociación ilícita tras conocerse el video descubierto por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el cual se ve a 15 personas planeando el armado de causas para perseguir a sindicalistas.

En diálogo con diario Hoy, el letrado explicó: “Lo primero que detecté es una asociación ilícita; y también existe una organización partidaria en Cambiemos que estaba intentando el armado de causas judiciales para sacar del medio a sindicalistas. Si analizamos el nivel de funcionarios presentes como el exministro de Trabajo, el exsubsecretario de Justicia, el exministro de Infraestructura, un senador provincial representando a La Plata donde se iban a cometer los hechos, y el intendente, es decir, el Poder Ejecutivo municipal, hay una estructura vertical, partidaria para concretar esta asociación ilícita. Esa reunión no podría haber sido llevada a cabo sin la autorización de María Eugenia Vidal, quien no puede negar que estaba al tanto de ese armado. La defensa que hace es un discurso político cargado de demagogia, habla mucho y dice poco”.

“En sus declaraciones el propio Marcelo Villegas (exministro de Trabajo) ratifica que Vidal no podía ser ajena a lo que estaban haciendo y tampoco Macri. En esa mesa se hablaba que manejaban jueces, fiscales, y al propio procurador. El puntapié era el armado de causas por extorsión, en este caso al Pata Medina, y no es menor que después ingrese a la Uocra Ivan Tobar que es un delincuente, una fuerza de choque”, advirtió.

En ese sentido agregó: “Está entonces la pata política, la pata judicial y la pata empresaria, porque la salida del Juan Pablo Medina significó un proceso de flexibilización laboral de los trabajadores de la construcción y el ingreso de figuras como Iván Toban, a quien le dan recursos cuantiosos para hacer clientelismo sindical. Los empresarios no van a ir a una reunión si

no van a tener beneficios: ellos lograban que se destraben los permisos de obra, entonces gana más el colegio de arquitectos. Siempre ganan”.

En torno a la situación del intendente Garro, apuntó: “Tiene mayoría en el Concejo, por lo tanto difícilmente si quiera se lo pueda interpelar. El negocio de la construcción es muy redituable a nivel coimas, los permisos de obra se pagan, la dirección de obras particulares es una mina de oro, es una caja negra del Municipio, y se habla que por cada edificio se cobran dos o tres departamentos. Depende de la cantidad que sean, se tiene que investigar en qué benefició, cada uno estaba por una porción de la torta ahí. Por escándalos menores en el Frente de Todos tuvo que renunciar gente. Lo que hicieron acá es de una gravedad institucional y afecta directamente la división de poderes. Garro ya tendría que haber renunciado al igual que cuando ocurrió el caso Piparo”.

“Los negocios eran multimillonarios y por eso estaban los empresarios que estaban. No es nuevo el armado de causas judiciales, el espionaje tampoco, son todas cosas que hicieron en cuatro años y con anterioridad Macri. Una de las personas sentadas es Diego Dalmau Pereyra, imputado en la causa Súper Mario Bross. Allí zafaron diciendo que eran agentes libres gracias también a la Cámara Federal, que claramente tiene afiliación de derecha pero acá no aparece como cuentapropista, quedó desmentido con el video. ¿Qué hacia un agente de inteligencia de la AFI en esa reunión? ¿Estaba actuando por cuenta propia? Estaba mandado. En todo este contexto Macri y sus funcionarios (Majdalani y Arribas), fueron consultados y ahí entra Darío Nieto que era el enlace, Macri no iba a dejar la reposera para ir a armar esto”, sentenció.

Los cuentapropistas, la Súper Mario Bross y un “apriete” de la AFI

De Vargas expuso algunas teorías en torno a la aparición del video de la mesa judicial, así como la participación de la AFI en todo el entramado. “El Juzgado Federal de Lomas de Zamora investigó a Silvia Majdalani y a Gustavo Arribas en el marco de la denominada causa Súper Mario Bross y allí aparece el nombre de Dalmau Pereyra. En esa causa, la Cámara Federal deslinda de responsabilidades a Majdalani y Arribas porque los agentes alegaron que espiaban por cuenta propia. Unos días después aparece este video olvidado en una carpeta. Lo que yo sostengo que no aparece por casualidad, sino como un vuelto por haberlos dejado pagando a los agentes de la AFI con esa causa. Macri y todos sus esbirros siempre van a tener la cuenta de la Justicia para zafar, pero no lo van a tener, los cargos inferiores que son los que quedan involucrados”, dijo.

Y agregó: “Acá Dalmau va a ser el chivo expiatorio, pero hay alguien arriba de él que no quiere que sigan investigando a los agentes de la AFI y que Majdalani, Arribas y Macri salgan ilesos. El video aparece para de­cirles ves que nosotros también te in­vestigamos a vos, si vos seguir vol­teando agentes te vamos a seguir haciendo conocer cosas, por eso aparecen los videos”. En el caso particular del Banco Provincia, “lo que hicieron es organizar un operativo de limpieza, revisar si hay micrófonos y aprovecharon y escondieron las cámaras y los microfonearon, para tener un salvo conducto y no debe ser la primera ver que lo hicieron”.