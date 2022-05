Germán Martínez: "No hubo consenso y tampoco lo va haber en el recinto"

En la jornada de este martes, la oposición logró imponerse por 58 votos a 57 y firmó el dictamen para la Boleta Única de Papel para las elecciones de candidatos a la Presidencia de la Nación y a legisladores nacionales.

En ese marco el diputado Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos afirmó que "no hubo consenso y que tampoco lo va haber en el recinto".

El diputado aseguró que "no hubo debate" y añadió que tuvieron "dos reuniones informativas con aportes muy valiosos a favor y en contra del proyecto" pero a pesar de eso sostuvo: "En ningún momento pudimos analizar o discutir nosotros los diputados los distintos aportes, no pudimos discutir los distintos proyectos, no pudimos discutir la experiencia santafesina ni la experiencia cordobesa".

"Lo único que han hecho es conformar afuera del ámbito de las comisiones un texto unificado, lo trajeron a comisión, juntaron las firmas y como diríamos en el bario 'marche preso'", arremetió Martínez.

En ese sentido argumentó que en "las cuestiones electorales la constitución pide que si uno saca una ley tenga que tener sí o sí, en el caso de la cámara de diputados, 129 votos a favor", además agregó que esto es para que no puedan "ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)".

En esa línea expresó que esto es así "porque intenta que se busquen consensos al rededor de este tema. Consenso que no hubo en la comisión y que tampoco va a haber en el recinto". Por último sentenció: "Podrán hoy sacar un dictamen de mayoría pero eso no significa que hay consenso".