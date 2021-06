Gils Carbó habló de las presiones recibidas por Pepín Rodríguez Simón

En declaraciones radiales en AM750, la exprocuradora General de la Nación dijo cómo fueron las presiones desde la mesa judicial macrista para exigirle la renuncia. En este sentido adelantó que Macri sabía que no iba a ser funcional a su proyecto político y por eso la urgencia de sacarla del medio.

"Se sabía perfectamente que yo iba a declarar en una causa que tiene que ver con la mesa judicial que manejaba los piolines de la Justicia y se me quiso mostrar que lo seguía haciendo, que tuviera cuidado con lo que iba a decir", dijo Gils Carbó.



"Fueron años de persecución que fue escalando niveles de violencia. El máximo nivel de violencia fue involucrar a mis hijas para obtener mi renuncia a toda costa. Empezó con una persecución mediática ya desde antes de que Macri asumiera", afirmó en AM750 y continuó: "Desde la campaña mostraron que había un plan en el cual era importante tener el manejo de algunos organismos, como el Ministerio Público".



"Macri sabía que yo no iba a ser funcional porque me conocía desde que yo era fiscal de la Cámara Comercial y él era jefe de Gobierno porteño y quiso crear una IGJ porteña, algo que no está permitido por la Constitución", apuntó y señaló: "Macri quería crear un paraíso fiscal en Buenos Aires. Después supimos que tiene sociedades offshore"



Sobre el accionar particular de Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay, aseguró que: "Pepín Rodríguez Simón le dijo al fiscal De Vedia que si yo no renunciaba iban a ir presas mis hijas".

"Era verosímil que pudiera pasar algo así. Habíamos visto detenciones arbitrarias, la prisión de exfuncionarios sin juicio", remarcó y recordó: "Las presiones (contra mí) eran públicas, salían en las tapas de los diarios. Utilizaron los recursos del Estado contra mí y contra mis hijas".