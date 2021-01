Ginés se reunió por la vacuna con diputados opositores, excepto Juntos por el Cambio

Esta tarde, a partir de las 15, se desarrolló en el Ministerio de Salud de la Nación una reunión entre el ministro Ginés González García y diputados de la oposición. En el encuentro, los legisladores que no pertenecen al Frente de Todos le hicieron preguntas al funcionario sobre la “Sputnik V”. Sin embargo, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) no asistieron a la reunión, ya que consideran que ese no es el ámbito, sino que Ginés debe rendir cuentas en la Cámara baja.

“La negativa a concurrir es porque es una reunión privada de algunos representantes de cada bloque, y la verdad es que lo que le estamos pidiendo a la comisión de Salud (de la Cámara de Diputados) es una reunión con la comisión para que el ministro y funcionarios del ministerio nos den explicaciones institucionales. El ámbito en el que corresponde la reunión es que el ministro vaya a la comisión de Salud”, le dijo a diario Hoy la diputada de Juntos por el Cambio Soher El Sukaria.



El Sukaria afirma que desde Juntos por el Cambio insisten con la reunión desde agosto y septiembre del año pasado con “infinidad de notas, pedidos de informe e interpelaciones”, y que no recibieron ninguna respuesta.

“Tenemos la obligación de darles a los ciudadanos argentinos certeza y previsibilidad para los próximos meses para organizar su vida, su economía y su salud. En ese sentido, el ámbito es la comisión y es la Cámara de Diputados de la Nación”, finalizó la legisladora.

En tanto, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, le aseguró a este multimedio que la reunión “la pidieron ellos y aceptaron ir”, pero finalmente no lo harán. De todas formas, Yedlin confirmó que el encuentro en el Congreso se realizará y que, si no se hizo con anterioridad, se debió a la cantidad de actividad en la Cámara baja y en el ministerio que hubo a fin de año.

Al finalizar la reunión Yeldín afirmó que "nos dieron novedades sobre el programa de vacunación, puntualmente los laboratorios autorizados para la aplicación en la Argentina"

Sobre si la vacuna estará disponible para mayores de 60 aseguró que desde la "Anmat confirmó que tiene los papeles traducidos para evaluar si la vacuna estará aprobada para mayores de 60 años"

Ante la ausencia de Juntos por el Cambio en la reunión aseguró que "es una lastima que Juntos por el Cambio no haya estado presente" ya que fueron quienes pidieron la reunión, concluyó