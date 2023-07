Giuliano instó a la juventud a participar de las elecciones

El titular de la cartera de Transporte nacional, Diego Giuliano, dio un mensaje a la juventud para que participe en el proceso electoral que este año hace que la Argentina “cambie de rumbo, o defina un rumbo y lo ­fortalezca”.

Estas declaraciones se dieron en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la provincia de Santa Fe, que durante este domingo reunió a los ciudadanos para elegir sus candidatos a gobernador, intendente y legisladores locales, entre otros cargos municipales.

Luego de emitir su voto, el ­funcionario nacional destacó que “hoy la gente decide, por eso es muy satisfactorio que haya clima ­eleccionario”.

Respecto del rol de los jóvenes, dijo que “está bueno que votemos todos”. “Los más jóvenes también, porque tienen una mirada del país que viene. Y me parece importante que la podamos reflejar en la urna, pero hoy es un día de la urna, así que vamos todos a participar y decidamos, porque es importante que la gente venga a votar”, afirmó.

“Para mí el día de las elecciones es uno de los grandes días. Porque Argentina luchó mucho para llegar a este momento”, celebró el ministro.

“Hoy todavía hay algunos que no lo ven tanto porque no han vivido aquello. Yo, que tengo unos años más, estuve en aquellos tiempos viendo cuando no podíamos votar. Y hoy podemos, y hoy la gente de­cide, por eso es muy satisfactorio que haya clima eleccionario”, aseveró.

En este mismo sentido, dijo que “Argentina está en un proceso electoral muy fuerte” y que desde su rol de ministro nacional “tengo que mirar todos los días las elecciones en todas las provincias, y las sigo muy de cerca”.

“Es un año en el que la Argentina o cambia de rumbo, o define un rumbo y lo fortalece, el camino que va hacia la producción. Hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, cuidar la fuente de trabajo, las pymes. Es una enorme tarea la que viene”, aseveró Giuliano.

Es que por primera vez se aplica en la provincia el voto joven, que permite el sufragio a partir de los 16 años, lo cual se habilitó por el Tribunal Electoral debido a que la Constitución de la provincia establece que solo pueden sufragar los ciudadanos mayores de 18 años.