González García: "No nos gusta lo que está sucediendo con el transporte"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, realizó hoy junto a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós, un “seguimiento y diagnóstico de la situación vinculada a la pandemia en el Área Metropolitana de Buenos Aires” (AMBA) e insistieron en "respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas de higiene".

A la salida de una reunión con sus pares de Salud porteño y bonaerense, el ministro Ginés González García opinó sobre las salidas de los runners en la ciudad de Buenos Aires en plena cuarentena y remarcó: "La imagen no es demasiado buena".

El ministro de la cartera nacional de Salud agregó que "hablamos de ajustar una serie de cosas como el transporte, que creemos que es donde se expande muchísimo. Más circulación significa más riesgo de contagio", reflexionó

"Particularmente, la imagen no es demasiado buena. Porque por una lado tenemos al fútbol que le decimos que 'no' por la situación epidemiológica y es difícil decirles a unos que sí y a otros que no", señaló sobre la situación de los runners.