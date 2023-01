Gran reclamo por el reingreso de "160 mil familias" al programa Potenciar Trabajo

Las organizaciones nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán hoy una jornada de protesta en varios puntos del país que incluirá una concentración en el centro porteño frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde solicitarán una audiencia con la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz.

La manifestación frente a Desarrollo Social, en Independencia y 9 de Julio, comenzará a las 14 y el principal reclamo será la reincorporación "160 mil familias" que fueron desafectadas de los alcances del Programa Potenciar Trabajo, según denuncian las organizaciones convocantes.

Además, reclamarán que "todas las personas afectadas sean citadas en su distrito y por el aumento del monto del programa a un salario igual a canasta básica para que ningún trabajador/a este por debajo línea de pobreza".

"No se trata de familias que salieron de su situación de pobreza o dejaron de cumplir los requisitos del programa, solamente no pudieron realizar la actualización de datos por internet. Por la falta de conectividad y de servicios básicos en pueblos y barriadas de todo el país, 160 mil personas en situación de extrema vulneración social van ver recortado su único ingreso de menos de $33.000 cuando la canasta básica para no ser pobre llega a $150.000 y la de indigencia a $67.000. Muchas personas afectadas son mujeres que son sostén de sus hogares", alertaron desde Unidad Piquetera a través de un comunicado.

La protesta es convocada por el Polo Obrero, el MTR, Organización 17 de Noviembre, el FOL, el Frente Popular Darío Santillán y Libres del Sur, entre otras organizaciones sociales y políticas.