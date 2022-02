“Hay actitudes de la oposición que no nos hacen bien”

Luego de lo sucedido con la cocaína adulterada, los dirigentes de la oposición no tardaron en expresar opiniones y lanzar críticas a la gestión provincial. Al respecto, Carlos Bianco, jefe de asesores de la Gobernación, salió a responder cada uno de esos dichos.

En principio, el exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ri­tondo, habló sobre la gestión de María Eugenia Vidal y su supuesta lucha contra el narcotráfico. “Intentan sa­car un rédito político de una tragedia”, dijo Bianco. Recordó que Riton­do había tenido “varios episodios complejos en el manejo de la lucha contra el narcotráfico” y se refirió al suceso ocurrido en abril de 2018, en el cual habían desaparecido más de 500 kilos de marihuana incautada que se almacenaba en un depósito en la localidad de Pilar y, para justificar el faltante, se había afirmado que “se lo habían comido las ratas”.

Por otro lado, también habló sobre el error de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación, quien publicó en redes sociales una imagen del “aumento del ingreso de fentanilo a la Argentina” durante 2020 y 2021, vinculándolo con el narcotráfico.

“El fentanilo, que no sabemos si es la sustancia efectivamente con la que estaba cortada la cocaína, es lo que más se usó en el marco de la pandemia porque es un anestésico que se usa para intubar a la gente”, explicó Bianco. “Me parece que las actitudes de la oposición no nos hacen bien”, apuntó el jefe de asesores en declaraciones radiales.

El funcionario contó que el gobernador Axel Kicillof “está al tanto de todo lo que está pasando” y que se encuentran “en contacto permanente”. “Estamos informándolo permanentemente de la situación. De hecho, él fue quien dio las instrucciones para avanzar en términos generales”, aseguró.

Por otro lado, Bianco aseguró que “no podemos saber hasta dónde puede llegar la distribución de la cocaína adulterada”, pero que no hay nuevos casos de la situación en particular. “Todavía no tenemos el dato de cuál fue la sustancia con la que se alteró la cocaína, sí ­sabemos que fue un opioide. Se están haciendo los análisis al respecto”, confirmó.

“Está toda la voluntad política de afrontar esta situación, tanto del gobernador como de todo el gabinete, entre los que se encuentra el ministro (de Seguridad bonaerense, Sergio) Berni”, continuó, al mismo tiempo que especificó que el trabajo realizado tiene que encararse en conjunto con la Justicia.

“Había un pedido de allanamiento por parte del Ministerio de Seguridad en ese lugar”, explicó, y aseguró que la Policía estaba trabajando en el barrio Puerta 8 desde hace unos meses. Así también lo confirmó la semana pasada el ministro Berni, quien dijo que los operativos por comercialización y distribución de drogas se habían realizado el 17 de noviembre y el 14 de diciembre pasado.

“La Justicia no había habilitado el allanamiento y la Policía no puede efectuarlo sin esa autorización”, detalló. “Por parte del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires está toda la voluntad política, y estuvo siempre, de avanzar en contra del narcotraficante distribuidor”, continuó Bianco, y apuntó que “si la Justicia hubiese aprobado los allanamientos antes, probablemente no habríamos tenido este episodio”.