“Hay mucha gente que hoy dice que no se la quiere aplicar porque le han envenenado la cabeza”

"Hay mucha gente que hoy dice que no se la quiere aplicar (la vacuna contra la Covid-19) porque le han envenenado la cabeza, porque le han dicho mentiras, sembrado dudas y miedo”, apuntó ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En el marco de la conferencia de prensa que encabezó el mandatario provincial en el Salón Dorado de la Gobernación, donde estuvo acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y por la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, Kicillof sostuvo: “Lo que sigue siendo bastante, entre ridículo e indignante, es que sigue funcionando, y vivita y coleando, la campaña antivacuna”.

“Parece mentira, porque uno esperaba que, cuando apareciera la vacuna y la Argentina accediera a ella, estaríamos todas las fuerzas políticas, todos los referentes de la salud, todos empujando para el mismo lado, como es una vacuna de aplicación voluntaria, para que la gente se la quiera aplicar”, agregó.

A su vez, se refirió al titular de la cartera sanitaria porteña: “Decía el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, (Fernán) Quirós, si me equivoco pido disculpas, que el 40% del personal de salud de CABA no quería vacunarse. No sé cómo construyó ese número. En la provincia de Buenos Aires es mucho menor”, señaló Kicillof.

En tanto, el gobernador bonaerense volvió a destacar que la Provincia registró una nueva semana de reducción de casos, siendo esta última la quinta consecutiva.

Daniel Gollan, por su parte, detalló que la situación sanitaria provincial muestra un descenso del promedio semanal de casos diarios, con 2.731 positivos, ante los 3.162 de la semana anterior.

Mientras, Kicillof informó que la Provincia se encuentra cercana a vacunar a la totalidad del personal de salud anotado. “De los 181.000 trabajadores y trabajadoras de la salud que se inscribieron, ya hemos inmunizado a 143.000”, detalló.

“A partir de la llegada de una mayor cantidad de dosis, la provincia de Buenos Aires está comenzando la etapa de vacunación masiva”, dijo el mandatario bonaerense, quien agregó: “Con el nuevo lote terminaremos de cubrir al personal sanitario que se inscribió para ­recibir la vacuna y avanzaremos con los mayores de 70 años que residen en geriátricos, los mayores de 60 que presenten comorbilidades y los miembros de la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad, priorizando a ­aquellos que presenten enfermedades ­preexistentes”.