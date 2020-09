“Hay que tener precaución a la hora de abrir”

Consultado sobre sus afirmaciones en el día de ayer respecto a las medidas de reapertura de bares en CABA, en las que sostuvo que “no se puede estar jugando a la ruleta rusa y al límite”, el ministro de Salud Daniel Gollán afirmó a diario Hoy en la conferencia de prensa que “hay otros factores a tener en cuenta para que, con cierta responsabilidad epidemiológica y sanitaria, se tome la determinación acerca de abrir más actividades y circulación”.

En ese sentido, expuso que “si uno no observa durante dos o tres semanas una caída significativa de la cantidad de casos y constante, no puede decir estamos bien, cuando estamos con la cantidad de contagios que tenemos ahora, que son miles”.

“En salud existe algo que se llama el principio precautorio. Uno no puede imaginar los escenarios más deseables o benévolos para tomar las medidas, sino la peor situación más estricta, porque si se da marcha atrás, uno lo hace sobre una situación que puede llegar a volverse incontrolable. No lo sabemos”, afirmó el ministro.

“Eso es lo que hemos querido graficar con esto de jugar al límite. No es bueno en salud jugar al límite. Porque además las cosas que hacemos hoy recién impactan a las dos o tres semanas. Nosotros queremos ver los indicadores bajando progresivamente para, con cautela y en forma quirúrgica, ir agregando actividad. Porque además si las cifras bajan pero abrimos todo de golpe, nos va a pasar lo que vimos en otros países”, concluyó.

Sobre las medidas a tomar en adelante en lo que resta del ASPO, Gollán afirmó que “seguiremos teniendo la determinación de hacer las cosas como se deben hacer, abriendo responsablemente, cuidando la vida de la gente, y cuando veamos que las condiciones están dadas, avanzaremos”.