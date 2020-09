Larroque: “Las tomas no son la solución, somos muy conscientes de que hay que tener una respuesta”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, afirmó ayer por la tarde que el motivo por el que se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se debió a un proyecto de urbanización en el barrio platense de Los Hornos, que se encuentra tomado por familias. El encuentro ya estaba programado desde hace dos semanas. De todas formas, se refirió a las tomas que hay en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

A la salida de la reunión con la titular de Seguridad, Larroque dijo ayer que el hecho por el que debió reunirse con Frederic fue porque el terreno de Los Hornos “pertenece a la Nación” y que “por eso la custodia le corresponde a la Gendarmería”. “En función del resguardo del te­rreno, era una simple reunión operativa que quedó en el medio de un contexto vinculado a las noticias por los hechos de público conocimiento”, agregó el titular de la cartera de Desarrollo de la Comunidad.

En cuanto a las tomas de terrenos en territorio bonaerense, Larroque aseguró que “la Argentina, y particularmente la provincia de Buenos Aires, tienen un problema de hábitat muy concreto, profundo y estructural”, y que “eso requiere una política de Estado, una política de fondo. No es un tema sencillo, es complejo”.

“Claramente, las tomas no son la solución, somos muy conscientes de que hay que tener una respuesta en esa materia”, sostuvo el ministro.

Con respecto a la legalidad, Larroque no dudó en afirmar que la ocupación de los terrenos “transgrede la legalidad y no es para noso­tros la solución”. En cuanto a esto último, explicó que “cuando se desa­rrolla una toma, después es mucho más difícil llevar adelante un proceso de urbanización”.

“A veces se construyen casas en lugares que no son aptos, y cuando se quiere urbanizar ese barrio ya desarrollado informalmente, es mucho más costoso que hacerlo de cero. Pero repito, necesitamos desde el Estado poder tener una política que contemple a la sociedad en materia de hábitat, y nosotros estamos abocados a eso”, manifestó el ministro bonaerense.

Larroque habló de diferentes tipos de tomas, grandes como la de Guernica, en Presidente Perón, y otras de menores dimensiones. Añadió que “otras vienen de mucho tiempo atrás, ni siquiera de este año, sino de años previos”, y que “cuando están judicializadas, se define en la actuación judicial”.

“Lo que nosotros planteamos es, y lo dijo el ministro Sergio Berni con mucha claridad, que no se puede tomar tierras. No es la solución, no es el camino, pero sí entendemos que desde el Estado tenemos que dar una respuesta para las personas que tienen problemas de hábitat, que es un problema que viene desde hace años, sobre todo en los últimos cuatro años”, amplió Larroque.

Finalmente, el ministro fue consultado si las tomas fueron fogonea­das, y alegó que, cuando hay problemas de hábitat, “hay una tendencia a la presión sobre el territorio”. Agregó que “es verdad que una ­persona o una familia individualmente no se aventura a una toma” y que “es obvio que las organizaciones sociales o una organización ­política que está en el territorio entiende que ese puede ser un mecanismo de solución”.

El proyecto en Los Hornos

En las calles 149 y 76 de Los Hornos se asentaron, de manera ilegal, 2.400 familias, y allí desarrollarán un proyecto que les dará diversas respuestas habitacionales. Además, aportará una estructura para servicios educativos, un parque forestado y un área que dé apoyo a la actividad frutihortícola de la zona, que está siendo diseñada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

“Hay un proyecto de urbanización en el barrio que cuenta con el beneplácito del Concejo Deliberante y la Legislatura bonaerense, que buscan, justamente, desarrollar el espacio habitable para que existan lotes con servicios, y obviamente se puedan construir viviendas en ese lugar”, le contó al diario Hoy y a Red 92 el ministro de ­Desarrollo de la Comunidad.