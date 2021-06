Héctor Daer: “Una mayor integración va a facilitar el acceso a la salud”

Tras el anuncio de la ley de jerarquización de los enfermeros por parte del Gobierno nacional, habló con la prensa acreditada uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, al respecto.

El gremialista opinó sobre la posible reforma sanitaria: “No cabe duda que una mayor integración va a facilitar el acceso a la salud, en marcos muchos más federales”, dijo.

En cuanto al sistema privado y sus críticas a la posible “estatización”, Daer fue tajante y crítico contra los empresarios del sector, asegurando que no se tratará de un avasallamiento sobre el mismo. “Los empresarios tienen su apreciación, creo que no está en discusión, lo que ponen en discusión es el tema arancelario, no tienen que hablar de estatización. Yo no he visto a nadie que proponga eso”, concluyó.