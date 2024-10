Horas claves para tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Este miércoles, Javier Milei enfrentará un escenario complicado en Diputados, donde intentará sostener su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que permite ajustar los salarios de los docentes universitarios en función de la inflación. A diferencia de la reciente votación sobre la ley de movilidad jubilatoria, el líder libertario no cuenta con el tercio necesario para bloquear la insistencia opositora.

La Libertad Avanza y el PRO, con quienes ha colaborado en ocasiones previas, hasta el momento no sumarían los votos suficientes. La bancada oficialista tiene solo 39 diputados y, aunque se alíe con los 38 del PRO, sigue lejos de los 87 necesarios. La Unión Cívica Radical (UCR), con 33 legisladores, será clave en la votación, ya que históricamente ha defendido la universidad pública y gratuita. De hecho, la UCR ha decidido votar en bloque, lo que impedirá a los cinco “traidores” del pasado 11 de septiembre apoyar a Milei.

Por su parte, el PRO enfrenta divisiones internas, ya que no todos sus diputados están dispuestos a respaldar el veto presidencial. Por otro lado, Milei no ha cumplido sus promesas de incluir a figuras del PRO en su administración, lo que ha generado malestar en el partido y especialmente en Mauricio Macri. Con este escenario, el gobierno podría no lograr los votos necesarios y enfrenta el riesgo de una derrota política significativa.

Esta situación representaría el primer golpe duro para el Gobierno nacional. En ocasiones pasadas, el Ejecutivo logró acallar las derrotas con el veto, pero esta vez podría quedar expuesto si no logra revertir la decisión, lo que muestra su fragilidad política.