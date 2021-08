“Hoy estamos orgullosos de decir que aparecemos en el mapa de la provincia de Buenos Aires”

En diálogo con este multimedio, Nicolás Mantegazza, jefe comunal de San Vicente, repasó la situación sanitaria del municipio y destacó el trabajo conjunto con Nación y Provincia.

—¿Cuál es el balance que hace de estos años de gestión tan particulares?

—El balance es positivo. Tuvimos una dirigencia política que se puso al frente de la pandemia, como fue nuestro gobernador Axel Kicillof y el Presidente Alberto Fernández, y tenemos el orgullo de haber priorizado la vida. Hoy estamos en una etapa, particularmente en San Vicente, donde llevamos vacunado el 90% de la población inscripta, con muchísimos jóvenes anotados menores de 18 años con comorbilidades. La verdad es que, desde ese lugar, vemos la salida con esperanza de volver a encontrarnos, a abrazarnos, a compartir.

—¿Cuál era la situación del sistema sanitario local y cómo se mejoró durante la pandemia?

—Vemos el contraste entre un gobierno que decía que no iban a abrir más hospitales en el conurbano porque no eran necesarios, considerándolos un gasto (y además se jactaban de esto), y una gestión que le dio importancia a la inversión del Estado en el sector público y privado. En nuestro municipio se incorporó la digitalización de los diagnósticos de imagen, se invirtió en aparatología, en cirugía, y además no podemos dejar de destacar que renovamos toda el área de Terapia Intensiva del Hospital Municipal Ramón Carrillo, sumando camas, respiradores y equipamiento.

—Con respecto a la situación educativa del distrito, San Vicente está trabajando intensamente en ese aspecto, especialmente en el área edilicia...

—Venimos de manera histórica con una inversión de más de 200 millones de pesos en el programa Escuelas a la Obra, donde ejecutamos 103 obras de refacciones que incluyen trabajos de luz, gas, techo, cubierta, baños y estufas. Logramos la construcción del Jardín 916, que inauguramos hace poco, además de la creación de seis establecimientos educativos nuevos: tres jardines, el 914, 915 y 918; y tres escuelas primarias que se construyen con el Fondo de Infraestructura y Financiamiento Educativo.

—¿Las obras también son otro pilar importante para generar trabajo?

—Nuevamente tenemos el orgullo de poder decir que estamos en el mapa de la provincia de Buenos Aires. En los anteriores cuatro años eso no se había dado: el municipio fue discriminado, a pesar de tener un intendente que iba en la misma línea que la gobernadora. Hoy estamos llevando adelante programas provinciales y nacionales de infraestructura que son claves para la reactivación. Son punta de lanza para la generación de empleo y trabajo.

—¿Qué siente al escuchar los dichos de la exgobernadora Vidal al catalogar a esta gestión como “el gobierno de las excusas”?

—Creo que es todo lo contrario: noso­tros nos vinimos a hacer cargo. Lo que están haciendo el Presidente y el gobernador es histórico en términos de inversión y en programas de infraestructura, de viviendas, en políticas de educación y salud. Nuestro Gobierno tiene claros los ejes de gestión; más allá de la pandemia, no ha perdido ese rumbo.

“Tenemos un municipio pujante con objetivos claros”

Mantegazza, además, habló sobre el papel del Frente de Todos en el municipio y las perspectivas para estas elecciones.

—¿Cómo cree que ve el vecino al Frente de Todos en San Vicente?

—El vecino ve un gobierno que lo acompañó en esta pandemia. Pusimos el hombro y estamos agradecidos porque hubiese sido imposible transitar este momento tan difícil sin el apoyo de los vecinos. Sin dudas, en San Vicente los ciudadanos ven un espacio que ha puesto en marcha el municipio, logrando que llegaran programas provinciales y nacionales.

—¿Cuál es el próximo objetivo de gestión?

—Estamos construyendo un polo de seguridad en Alejandro Korn, que es la localidad con mayor complejidad en materia de seguridad. Pudimos lograr un hito muy importante, que es la creación, por resolución ministerial, de la base operativa Sección San Vicente de Gendarmería Nacional. Tenemos obras importantes como la obra hídrica en Villa Col-La Esperanza. Además, estamos convencidos de que en nuestra ciudad tiene que haber una universidad. Tenemos un municipio pujante que se ha puesto objetivos claros.

—Y esto también va de la mano con la candidatura de Diego Barralle...

—Sin dudas, poseemos una plataforma electoral que tiene una expresión de síntesis, donde contamos con dirigentes con experiencia, muy valiosos. Hay una sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo para crear consensos a poner en marcha a nivel local. Es una persona muy importante para que San Vicente se ponga de pie.