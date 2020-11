“Hubo productores perjudicados que salieron a apoyar a Vicentin”

El dirigente y realizador José “Pepe” Albistur dialogó con diario Hoy sobre el lanzamiento de Vicentin, de una gran empresa a una gran estafa.



“El motivo fue la indignación de ver cómo muchos medios trataron el tema de Vicentin, la decisión del Presidente al respecto, y cómo desvirtuaron totalmente la información y generaron un nivel de confusión tal que los mismos productores perjudicados por esta estafa salieron a hacer movilizaciones en defensa de Vicentin”, señaló Albistur a este multimedio.



“La verdad es que estaba muy indignado, entonces, en esos días de cuarentena, hablé con un amigo y compañero, Renato Meari, que también se dedica a los mismos temas, y le dije contemos la historia. Y ahí empezamos a producir esta película que tiene muchos testimonios de gente de Santa Fe, Rosario, Avellaneda, y bueno, también muchos testimonios que levantamos en Buenos Aires, con todas las restricciones que había en su momento”, expresó el también publicista.



“Fuimos descubriendo un montón de información que de alguna manera tampoco conocíamos, detalles que causan mucha indignación sobre el tema”, sentenció el marido de Victoria Tolosa Paz.



Consultado por esos detalles, el realizador contó, por ejemplo, “que el grupo Vicentin recibió préstamos del Banco Nación en un mes, que fue noviembre del año pasado, durante todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos. Eso demuestra la normalidad de estas operaciones”.



Y siguió señalando: “Después, el préstamo que hizo el Banco Nación, llegó casi a los 350 millones de dólares, hoy traducidos en pesos, bueno, es difícil decir la cifra, difícil de calcular. En algún momento, el grupo Vicentin tuvo, en una cuenta del Banco Provincia, por el cobro de venta de granos al Interior, 700 y pico de millones de dólares depositados en esa cuenta que era garantía del préstamo; y le pidió al Banco Nación, al presidente de ese entonces, Javier González Fraga, que le permita transferir esos dólares para tenerlos en libre disponibilidad en otras cuentas bancarias”, denunció el realizador.



“Esto demuestra negligencia, por no decir la complicidad del presidente del Banco Nación, con estos señores que practicaron esta estafa, no redujo la deuda del Banco, cuando digo el Banco Nación, digo el banco de todos los argentinos, el banco público. También tienen deuda con la banca extranjera, más de 500 millones de dólares de deuda en el exterior”, aseguró.



El dilema de los mil millones de dólares desaparecidos

Albistur también detalló en la charla que “otra cosa que también vamos a ver en la película, que llegó la semana pasada, pero también nos alarma y nos indigna, son las conclusiones a las que llegó la Cámara de Diputados de Santa Fe, que bueno, desde el informe, lo más importante es que hay mil millones de dólares, que no aparecen, que no se saben dónde están. Bueno, anormalidades como estas, muchas, y testimonios terribles, tanto sea del presidente del Banco Nación actual, como de Pino Solanas, de Ricardo Alfonsín, de Justiniani, de todos los partidos políticos, que dieron sus opiniones, y que contaron detalles”.



Además, detalló sobre la importancia de la empresa en su lugar de origen: “En la provincia de Santa Fe, el grupo Vicentin es un grupo muy grande, y por eso nosotros decidimos ponerle como título a la película -Vicentin, de gran empresa, a gran estafa- porque en algún momento fue una gran empresa, y ellos apostaron mucho a que ganara Macri y seguir con la bicicleta, cuando vieron que ganaba el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ahí apuraron la operación de evasión y fuga de capitales”.



“Lo hicieron abriendo una oficina, es importante ver los datos de las fechas. Abrieron las oficinas rápidamente en Uruguay y Paraguay, para fugar divisas y operaciones de venta de granos”, señaló.



Albistur también se refirió al rol cómplice de muchos de los grandes medios que dieron una versión totalmente distinta a la real: “La desvirtuaron totalmente, quisieron armar una historia de unos buenos empresarios nacionales, que habían tenido problemas, de cómo el Estado pretendía apropiarse una empresa próspera, que no la era, ya que estaba totalmente endeudada, mintieron totalmente, por eso hay mucha gente que cree otra versión”.



Sobre los medios en los que se va a emitir la cinta, Albistur contó: “No-sotros hacemos un esfuerzo de hacer esta película y que se emita no solamente en dos canales importantes de la capital que son Crónica Televisión y C5N, sino el Canal 3 de Rosario, y son como 40 canales que lo van a emitir en simultáneo, para que se conozca, sobretodo que se va a emitir en las zonas de producción, como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, que se vea esta historia que contamos nosotros, que creemos que es la verdadera historia de Vicentin”, concluyó el dirigente.