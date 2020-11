"Vidal tendría que pedirle disculpas a la población de Ensenada por las barbaridades que nos hizo"

Durante la apertura de los sobres para la licitación de la planta potabilizadora que se construirá junto a la Donato Gherardi, que hoy abastece a los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, el intendente de la localidad del Fuerte Barragán, Mario Secco, se refirió en muy duros términos a María Eugenia Vidal, antecesora en el sillón de Dardo Rocha del actual gobernador Axel Kicillof, a quien agradeció por la obra que beneficiará a toda la región.



Sobre la exmandataria, Secco aseguró: “La verdad es que a mí me tocó ser intendente en un proceso en donde gobernó el liberalismo en Argentina, en donde se lastimó al pueblo y realmente se endeudó al país escandalosamente y nos saquearon por la cara y Ensenada no escapó a esa realidad”. El jefe comunal eligió no callarse la boca y disparar con munición gruesa contra quién dirigió los destinos de la Provincia de 2015 a 2019 al indicar: “Nos tuvimos que bancar 4 años que no nos dieran ni un pizarrón para las 70 escuelas que tenemos de parte de la gobernación. El municipio de Ensenada tuvo que garantizar la educación pública y gratuita en las 70 escuelas, y en Seguridad no nos dieron ni un litro de nafta para un patrullero, nos tuvimos que arreglar solos y hacer una inversión grande para que no explote la ciudad. En Salud, el municipio terminó construyendo 12 centros de salud, que son como clínicas privadas pero públicas, y no recibimos nada de la gobernadora Vidal”.



Perdón al pueblo de Ensenada



“Por eso cuando sale a hablar, yo creo que debería pedirle perdón al pueblo de Ensenada por todas las barbaridades que nos hizo, porque no solamente no nos dio nada, sino que nos sacó lo poco que teníamos”, sentenció el alcalde costero y se explayó al explicar que “nos limó la coparticipación durante 4 años seguidos por ser distintos, y cuando escucho a los intendentes de Cambiemos y la verdad sobre los cuatro años que gobernaron ellos se hacen los que no recuerdan lo que pasamos”.



Néstor, Cristina y 17 años de memoria



Secco no ocultó su simpatía por este gobierno y recalcó: “Yo tengo memoria y recuerdo los 17 años que me tocó gobernar, los buenos momentos que tuve con Néstor y Cristina y los pésimos momentos que me tocó vivir cuando gobernaron Vidal y Macri en la Argentina, así que la verdad es que yo hoy me voy con mucha alegría, esperanzado como el pueblo argentino que tiene una esperanza tremenda de que vamos a seguir creciendo con este gobierno y yo soy parte de esa gente que se emociona por las cosas que se van a construir”.



Un elemento fundamental



Sobre la obra, el mandatario comunal indicó: “El agua para nosotros es fundamental, vos te imaginás lo que sería si mañana la Gherardi que tiene casi 90 años no funciona más y hay que evacuar todo Ensenada, Berisso y La Plata, por no tener agua. Sería un caos y cómo lo hacés. Gracias a Dios la Gherardi bancó más que los 25 años para la que estaba preparada y ya está llegando a los 90, mirá si la habrán hecho bien”, y aseguró que “ahora vamos a tener una planta superadora y tremendamente extraordinaria, y eso nos pone muy contentos y nos motiva a seguir adelante para que en todas las redes en donde antes no había agua ahora llegue el servicio, y eso es muy importante”.



En verano no alcanza



Secco también se refirió al crecimiento de la demanda de agua en el verano debido al incremento de la población en Ensenada en temporada y aseguró: “En ese momento llegan todos los que tienen casa en Punta Lara y llega todo el turismo que es muy fuerte y muy importante y no nos agrada para nada que no tengamos agua para darle a nuestros vecinos ni a los turistas que llegan y tenemos que andar con todos los camiones que compró la municipalidad con una capacidad de 10.000 litros llevando agua a todas las cuestiones sanitarias, a los baños públicos que son 24 repartidos por la Costa, y que la verdad es que tenemos que ir y venir todo el día y a veces no nos alcanza para darle a los vecinos, por lo que mandamos a comprar otro camión más”.



“El agua en temporada no alcanza. Para 14.000 alcanza, y cuando llega la temporada explota y colapsa. Lo mismo nos pasa en la Isla Río Santiago y en otros barrios de Ensenada, y con esta planta nos va a solucionar un montón de problemas. Venimos renegando hace muchos años y este gobernador nos da la oportunidad de que se construya esta planta para sacarnos un gran problema de encima”, sentenció.



La indiferencia de Garro con la región



Por su parte, el mandatario de Berisso, Fabián Cagliardi, lamentó que el intendente Julio Garro no se alinee en pos de un reclamo regional y en ese sentido explicó que “en realidad es una obra que va a llegar a toda la región y crecer regionalmente es muy importante, estar dos o tres intendentes luchando por la región es mucho más fácil entonces este tipo de obras, las situaciones que nos van transitando a todos como las líneas de colectivos, los planes hidráulicos y todos los temas que atraviesan a la región, son cosas que deberíamos planear en conjunto y a veces hacerlo solo no sirve para nada y lo que venimos planteando desde hace mucho con Mario es trabajar regionalmente entre todos intendentes para que esta región crezca mucho más rápido”.



Lo que sigue



También se refirió a cuáles serán los próximos pasos de la región y anticipó que “la red de agua es algo sobre lo que tenemos que ir avanzando y que hoy hay una firme decisión del gobernador y del Presidente para que todo el mundo tenga agua potable, energía y le lleguen todos los servicios. Nosotros pedimos en Nación y Provincia esa ayuda y desde Hidráulica provincial nos están ayudando muchísimo para mejorar la parte hidráulica de Berisso y todo lo relacionado con las redes de agua, poniéndonos a disposición sus ingenieros para que esto empiece a ser una realidad en Berisso y lo podamos hacer más rápido. Eso es una segunda etapa que va a venir para que tengamos agua en todos nuestros barrios”.



La desidia de Vidal



Durante el acto, el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, disparó contra la imagen de la exgobernadora al indicar sobre esta obra -y muchas otras- que “la desidia de Vidal no tiene nombre ni perdón, porque esta etapa ya debería estar terminada”.



La mano derecha de Kicillof indicó que durante los 4 años que precedieron a esta gestión “la característica de los últimos presupuestos eran ajuste y endeudamiento” y que además “no se ejecutaban los créditos que ya estaban otorgados, sino que se iba a tomar deuda afuera”.



De esta forma, resaltó al igual que los intendentes la decisión del gobernador para darle a la región una planta potabilizadora, que en el próximo lustro solucione los problemas de agua que hay en La Plata, Berisso y Ensenada.