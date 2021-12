Ing. Marcelo Balcedo, sobre la mesa judicial de persecución macrista: "Fui preso porque no me dejé extorsionar"

Durante este mediodía, en el canal de noticias C5N, habló en el marco de la causa por la mesa judicial macrista durante la gestión de gobierno anterior, el ingeniero Marcelo Balcedo.

Allí destacó cuáles fueron las operaciones que sufrió desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri y apuntó contra el expresidente como el principal administrador del armado de causas para apresar a los sindicalistas.

Esta mañana, Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, presentó una denuncia por su investigación en el organismo donde existen videos de reuniones en los que están todos los integrantes de la famosa mesa judicial antes mencionada.

En ese contexto, Balcedo dijo: "Lo que están viendo en ese video fue solamente una reunión de trabajo".

"Villegas me fue a ver a mi al sindicato SOEME sobre este tema. Se iba a juntar conmigo para hablar de paritarias y cayó con la carpeta de la AFI totalmente asustado", contó.

Además, reveló que en ese momento le cuenta que María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo llamó para decirle que tenía que ir a una reunión en Olivos con Macri, Bullrich, Triaca, Ritondo y todos los miembros de la AFI.

"Macri le dijo directamente a Villegas: 'yo lo quiero al Pata Medina preso'", afirmó, agregando que todos esos sucesos se los contó Marcelo Villegas, en ese tiempo, ministro de Trabajo. "Macri dio la orden de hacer todo este circo", siguió.

En ese entonces, Balcedo dijo que al otro día lo fue a ver a Juan Pablo (Medina) para organizar una reunión con la CGT para luego contarle todo lo sucedido.

"La reunión y el operativo fue organizado directamente por Mauricio Macri y la primera reunión y unas más se hicieron en Olivos", continuó.

"En esa reunión, me acompañaba mi secretaria adjunta, Susana Mariño, y cuando ella vio las barbaridades que decían empezó a grabar lo que decían". Es ahí cuando Villegas dice que no solo iba a ir preso Medina, sino que también varios dirigentes más de la UOCRA.

Luego, contó que una vez apresados estos dirigentes lo fueron a buscar a él. "Después me mandaron preso a mi, porque yo no me deje extorsionar", aduciendo el delito de extorsión, con una denuncia por medio de César Albarracín, su abogado, en Comodoro Py pero que nunca prosperó debido al partidarismo político del tribunal.

Balcedo, víctima de la persecución macrista, explicó que ni siquiera está procesado y que al menos a Pepín Rodríguez Simón le dieron la oportunidad de volver a Argentina para declarar pero que a él no.

"Yo estoy con situaciones de pedido de captura internacional sin poder ir a declarar a mi país, una cosa de locos", expresó.

Por último, el ingeniero cerró: "Armaron una esperie de Gestapo utilizando los medios de comunicacion. Nunca duden que quien estuvo detrás de esto arrancó con Macri y están las pruebas".