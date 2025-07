Desde su cuenta de X, Milei se refirió al cierre de listas, marcado por el corte de luz y la prórroga para el peronismo.

“Cuando pasan estas cosas me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC”, lanzó.