Inserción laboral: El Gobierno presentó el programa Te Sumo

El Gobierno nacional presentó esta mañana el programa "Te Sumo", cuyo objetivo es fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas (pymes).

En ese marco, las pymes que contraten jóvenes se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales y además recibirán un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses, a partir del alta laboral.

El acto se realizó a las 11.30 en la empresa AD Barbieri, ubicada en Luis María Drago 1382, Burzaco, en el Parque Industrial del partido bonaerense de Almirante Brown, y será encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni.

También asistieron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el secretario de Pyme, Guillermo Merediz; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Asimismo, estuvieron los intendentes de Avellaneda, Alejo Chornobroff; Berisso, Fabián Cagliardi; Cañuelas, Marisa Fassi; Ezeiza, Gastón Granados; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Presidente Perón, Blanca Cantero; Quilmes, Mayra Mendoza, y San Vicente, Nicolás Mantegazza.

"No jugamos al paddle con los jueces"

Luego del acto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dialogó con la prensa: "La realidad habla de que las vacunas sí llegaron, son seguras y la Argentina negoció y peleó cada una de las vacunas, porque son para los argentinos”.

En el orden judicial, afirmó que “la Justicia en nuestro país es independiente y el compromiso del presidente siempre fue ese. No tenemos mesa judicial, no jugamos al paddle con los jueces y no tenemos ningún vínculo espurio con la Justicia. Necesitamos que la Justicia recupere su prestigio”.

Al ser consultado por el diario Hoy sobre la posibilidad de que se genere la circulación comunitaria de la variante Delta, expresó: “Hoy tenemos en diferentes regiones diferentes cepas, lo que necesitamos es cubrir a los argentinos con las vacunas. La salida de esto es la vacunación. Más del 75 por ciento de los mayores de 18 años tiene al menos una dosis. Cuando estemos completando los esquemas, vamos a estar llegando a una cobertura muy alta y eso nos genera una expectativa distinta con respecto a soportar cualquier tipo de variante”.

En referencia al tema de la deuda, dijo que “la vicepresidenta planteó que esta es la Argentina que nos dejó Macri. Debido a eso, los recursos que podrían haber ido a parar a otro lado, deberán ir a cubrir esa deuda. En las elecciones escondieron a Macri, están haciendo una estrategia de distracción, pero la gente no es tonta”.

"Levantando las banderas del Gobierno, las pymes y el empleo"

Por su parte, Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, señaló en diálogo exclusivo con diario Hoy: “Muy contenta, orgullosa de ser parte de este gobierno nacional y provincial que nos permite a los intendentes dar una respuesta a nuestras pymes, que son el sostén y el motor económico en Cañuelas, donde tenemos un parque industrial que es uno de los más importantes de la provincia, con 30 empresas en pleno funcionamiento y otras 15 en construcción. Esto va a ser una inyección que nos va a permitir llegar a nuestros jóvenes con empleo”.

Sobre el cierre de listas en la localidad, comentó: “Fue un cierre muy ordenado con una lista que nos representa. Una campaña en pandemia que nunca tuvimos, y acompañando a la comunidad, y sobre todo, levantando las banderas del Gobierno y de la vida. En Cañuelas nos permitió poner en función al Hospital de la Cuenca Néstor Kirchner, donde en 3 meses pasamos de 5 a 57 camas con asistencia mecánica respiratoria. Asique levantando esas banderas, y la de las empresas y el empleo”.

"Es un programa muy fuerte, con incentivos muy intensos para las pymes"

En el acto realizado en Almirante Brown, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, destacó sobre Te Sumo: "Básicamente es un nuevo programa, que acerca a los jóvenes de entre 18 y 24 años con el secundario completo, a las pymes, en su primer empleo formal".

Acerca de las propuestas del programa lanzado este miércoles, detalló que: "Cuenta con tres incentivos: la formación laboral a cargo del ministerio de trabajo, al igual que la socialización del joven en el empleo. También, el Estado hará un aporte del 53 al 70% en el pago del salario, y en caso de mujeres o personas no binarias el apoyo va a ser mayor. Por último, El tercer componente del incentivo tiene que ver con la reducción de cargas y contribuciones patronales de la seguridad social".

"El eje de la campaña va a ser la cuestión sanitaria, el manejo y administración de la pandemia"

En la conferencia de prensa, Victoria Tolosa Paz, declaró a diario Hoy: "El eje de la campaña va a ser la cuestión sanitaria, el manejo y administración de la pandemia, por eso Daniel Gollán me acompaña en la lista. La pandemia siguen estando entre nosotros, van a ser actividades como las de hoy con protocolos, cuidándonos entre todos".

"Retomaremos la agenda productiva de generar empleo, en plena pandemia el país necesita de un estado que genere oportunidades en el sector privado, y a su vez, señales claras de acompañamiento", agregó.

Al ser consultada por diario Hoy sobre el presente de la ciudad y las propuestas del Frente de Todos en la región, la candidata del Frente de Todos, expresó: "Soy candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, todas las propuestas que lleve van a tener un impacto positivo en los 135 municipios. Tengo mi corazón en La Plata, pero represento la voluntad y la aspiración política de todos los municipios bonaerenses".

Tolosa Paz destacó las iniciativas del Frente de Todos en estas elecciones: "Por mi formación, leyes que tengan que ver con transformarles la vida a los bonaerenses, leyes que apuntalen la matriz productiva. También, tenemos que seguir trabajando con la matriz impositiva, que empieza a mostrar lo que vinimos a hacer, que los que más tienen, más paguen y los que menos tienen, menos pagan".

"El salario básico universal es una discusión que plantea un grupo del Frente de Todos, mientras hay otro sector del frente que mantienen otra postura. Discutiremos las formas de salida, con un Estado presente que permite la recuperación de los sectores desocupados", concluyó.

"Es una lista con compañeros y compañeras con trayectoria que representan distritos importantes de la provincia de Buenos Aires"

Por último, Mariano Cascallares afirmó: "Ha sido un cierre de listas realmente tranquilo donde se debatió, se discutió y se pensó cuáles eran las mejores opciones y me enorgullece, en el caso de la tercera sección, encabezar la lista”.

“Es una lista con compañeros y compañeras con trayectoria que representan distritos importantes de la provincia de Buenos Aires y que Almirante Brown tiene la posibilidad de encabezar la lista es un orgullo", dijo en declaraciones a la prensa Mariano Cascallares.

“En Almirante Brown conformamos un equipo que transformó al municipio pese a los cuatro años de falta de herramientas por parte de la Nación y de la Provincia”, disparó haciendo referencia al gobierno de Macri y Vidal.

Consultado por este medio si los intendentes se sentían representados en las listas a diputados nacionales comentó que “propusimos a un exintendente y hoy nos representa entre los primeros lugares de la lista nacional y en las listas seccionales hay varios intendentes, como en la cuarta y en la sexta sección electoral, es un buen momento para llevar adelante el debate el modelo de país y provincia que queremos”.

Finalmente se le consultó sobre el cambio de domicilio de la exgobernadora María Eugenia Vidal y comentó que es una pésima práctica pero que “los argentinos y argentinas hace que esto se pague”.