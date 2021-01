Irán a juicio represores que actuaron en la Mansión Seré y Cuatrerismo

Once represores irán a juicio oral y público en la causa conocida como “Primer Cuerpo de Ejército”, a partir de la decisión del juez federal Daniel Rafecas de elevar a esa instancia el expediente en que se investigó el circuito represivo de la Subzona 16, nucleado en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré, y las detenciones ilegales en otro, llamado ­Cuatrerismo.



Los seis imputados por los crímenes de la Subzona 16, a cargo de la Fuerza Aérea, son el entonces vicecomodoro Alejandro Noel Lazo, el ex teniente primero Juan Carlos Herrera y el entonces cabo primero José Juan Zyska, imputados por su actuación en Mansión Seré y por el cautiverio sufrido por víctimas en la Brigada Aérea de El Palomar, donde también funcionó un centro de detención clandestino.



Entre los juzgados también están Ernesto Rafael Lynch, que era capitán, el ex cabo primero Julio César Leston y el personal civil de Inteligencia Arturo Rafael Giménez, acusados de la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a las personas alojadas en la comisaría de Castelar, donde funcionaba uno de los más cruentos centros de tortura del circuito represivo.



Otros cinco imputados son expolicías de la provincia de Buenos Aires que irán a juicio por su actuación en el centro Cuatrerismo: el exoficial Enrique del Pino, el ex oficial principal Enrique Gauna, los excabos Carlos Tarantino y Ángel Salerno y el entonces oficial Néstor Ciaramella.