Jaldo asumió como gobernador de Tucumán

El gobernador electo de Tucumán, Osvaldo Jaldo, asumió ayer al frente del Ejecutivo dándole paso a una nueva etapa política en la provincia luego de ocho años de mandato de Juan Manzur. La ceremonia, que contó con la presencia del grueso de gobernadores peronistas, funcionarios nacionales y legisladores provinciales, se realizó en el teatro San Martín de la ciudad capital.

En su discurso de asunción, Jaldo agradeció a Miguel Acevedo, quien lo acompañará como vicegobernador, y a su antecesor Manzur. “Muchas cosas nos podrán decir, algunas buenas y otras no tan buenas, pero lo que va a quedar grabado en la historia de la provincia es que después de ocho años le puso la banda a otro peronista”, dijo frente a la mirada del ministro de Economía, Sergio Massa, y los 49 legisladores provinciales que juraron este sábado, autoridades de los poderes judiciales provincial y Federal, además de representantes del sector productivo.

Por los mandatarios provinciales estuvieron presentes el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Catamarca, Raúl Jalil, de La Rioja, Ricardo Quintela, de Formosa, Gildo Insfran, además de un puñado de vicegobernadores.

“No tengan dudas que no me va a temblar el pulso para que corrijamos las cosas que hicimos mal. Vamos a trazar una nueva gestión, vamos a hacer lo que falta hacer y vamos a corregir lo que de manera involuntaria no hicimos bien”, prometió en otro pasaje de su discurso.

Por último, envió un mensaje a los militantes que se concentraron en las inmediaciones del teatro San Martín. “Acá hay gobernadores que saben lo que es vivir el día a día y que si no tenemos a alguien a nivel nacional se nos hace mucho más difícil, no solo al Estado sino también al sector privado. Por eso quiero decirles que, si así lo decide el pueblo argentino, que yo personalmente no tengo dudas, como él ha venido a acompañarnos hoy, el 10 de diciembre lo vamos a acompañar en la asunción a Sergio Massa”, cerró.