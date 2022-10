Juan Palomino: "La cultura y nuestra identidad son fundamentales para seguir reflejando realidades"

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de las actividades culturales. Luego de la votación, Diario Hoy dialogó con el actor Juan Palomino sobre la importancia de esta ley.

¿Qué significa para los artistas que hoy el Senado haya tenido en cuenta esta ley?

"Habla un poco bastante de que ambas cámaras, y los que representas a los partidos, se pusieron de acuerdo de que la cultura y nuestra identidad son fundamentales para seguir reflejando realidades. Que van variando de a cuerdo a las circunstancias políticas, económicas e históricas. Pero esencialmente el arte dentro de lo que es la cultura es fundamental. Que hayan encontrado un punto clave de reconciliación, por así decirlo, habla muy bien de este momento".

¿Qué hubiese pasado si hoy esta ley no salía e íbamos definitivamente a un apagón cultural?

"Un apagón cultural, la noche. Lo que acá se tenía que entender es que el Estado no gerencia, el Estado lleva adelante políticas, en este caso culturales, que te pueden gustar o no. Me parecía que la teoría que se usaba era que no podían seguir manteniendo un sistema de subsidios para la cultura, porque no funcionaba como corresponde. Es más, algunos senadores hablaron de la falta de federalismo en la distribución de esos subsidios. Que me parece que es un buen detalle para debatir".

"Si no hubiese sido aprobada seguramente que todo el sector cultural hubiese manifestado en las calles, y no estaba dentro de las expectativas. Hubiese sido una gran decepción para muchos, si no es para todos, de alguna manera que el Estado o la clase política no haya entendido más allá de la posición que tengan a nivel filosófico o ideológico, que no hayan entendido el concepto de identidad dentro de lo que es la cultura".