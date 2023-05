Juntos por el Cambio pide a Axel Kicillof que fije fecha para las elecciones generales

Los legisladores de Juntos por el Cambio, en conferencia de prensa encabezada por los presidentes de bloques Maximiliano Abad en Diputados y Alejandro Rabinovich del Senado, le pidieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que deje las especulaciones políticas de lado y fije la fecha de las elecciones generales en territorio bonaerense.

Con una foto de unidad entre los tres socios de la coalición opositora - PRO, UCR y la C.C - las autoridades legislativas remarcaron que la provincia de Buenos Aires es el único distrito que todavía no tiene fecha establecida para la elección de las autoridades provinciales. Al iniciar la conferencia de prensa, el presidente del bloque de Senadores de JxC, Alejandro Rabinovich, sostuvo: “No podemos permitir que detrás de una elección en el que se va a elegir al próximo gobernador, estemos a merced de una especulación política del oficialismo, dependiendo de quiénes van a ser los candidatos a presidente”.

“Le exigimos al gobernador que termine con la especulación política sobre cómo se va a conformar su frente electoral y le diga a los bonaerenses cuándo se va a votar, para que tengamos una certidumbre democrática de la cual hoy carecemos en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Rabinovich.

A su turno, Maximiliano Abad dijo que Kicillof pretende hacer de un proceso electoral dos procesos que parecieran distintos: “Hace un mes el gobernador convocó a las elecciones PASO, pero no convocó a las elecciones generales. En ese momento, muchos de nosotros levantamos la voz porque no había certidumbre, había una manipulación del proceso electoral. Cuando hay manipulación de un proceso electoral, lo que termina ocurriendo es que no hay transparencia, no hay previsibilidad y no hay seguridad jurídica. Lo único que hay hoy en la provincia de Buenos Aires es manipulación”.