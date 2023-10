Juntos por el Cambio se divide por el apoyo a Milei

La dura derrota electoral de Patricia Bullrich golpeó fuerte a Juntos por el Cambio que ya empezó a mostrar las primeras grietas internas por el camino que tomará la coalición opositora en el balotaje entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Una vez consumado el tercer puesto, la ex ministra de Seguridad de la Nación dio sus primeras muestras de cara a la decisión final. “No voy a felicitar que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la Argentina”, apuntó contra Massa y no mencionó al liberal, quien en las últimas horas no descartó ofrecerle un puesto en un hipotético Gabinete.

El ala dura del PRO que se encolumna detrás del expresidente Mauricio Macri no descartaría cerrar un acuerdo con Milei. Si bien por el momento reina el silencio de los principales dirigentes, ya asomaron algunos indicios por parte de legisladores. “Desde ahora voy a trabajar sin condiciones ni especulación alguna por Milei presidente”, dijo el diputado nacional del PRO por Neuquén, Francisco Sánchez.

El radicalismo le bajó de inmediato el pulgar a la chance de apoyar al liberal y baraja la posibilidad de no volcarse en favor de ninguno, impulsando el voto en blanco tal cual lo anticipó el dirigente Facundo Suárez Lastra.

Por último, la Coalición Cívica fue la primera fuerza en oficializar que no acompañarán a ningún candidato: “Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje”.