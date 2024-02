Kicillof impulsa la oferta educativa en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof encabezó un acto este viernes en el paraje rural Don Cipriano, un paraje rural ubicado a 30 kilómetros de Chascomús, donde realizó la entrega de la resolución que habilitará los trabajos para la crea­ción de un anexo de la Escuela Secundaria N°6 en ese municipio.

Según declaraciones del mandatario provincial, esta iniciativa permitirá que “los chicos y chicas tengan esta nueva oferta académica y puedan transitar todas sus etapas de formación escolar en el lugar donde viven”, y destacó: “Tenemos la obligación de fortalecer la educación pública en toda la provincia porque no nos mueve la lógica del mercado, sino el objetivo de construir un mejor futuro para nuestros chicos”.

“Es evidente que quienes solo hablan de ajustar y privatizar no conocen la realidad del interior de la provincia de Buenos Aires: aquí no llega el mercado para construir una escuela porque no es rentable, entonces es el Estado el que tiene garantizar las oportunidades para todos y todas”, expresó el Gobernador.

Por su parte, también hizo hincapié en la problemática actual del gobierno nacional y las provincias y declaró: “Pueden intentar fundirnos y atacar a la provincia, pero nosotros vamos a seguir cumpliendo con el compromiso que asumimos con nuestro pueblo”.

Cabe mencionar que el anexo de la EES N°6 contará con una matrícula de 15 estudiantes y formará parte de un polo educativo conformado también por la Primaria N° 20 y el Jardín de Infantes N° 3.