Kicillof le marcó la cancha a Milei: “Lo más preocupante es su conducta”

Axel Kicillof lanzó duras críticas al presidente Javier Milei, acusándolo de empeorar la situación de los sectores vulnerables y atacar la democracia. En un clima de creciente tensión política, el mandatario afirmó que es “muy grave” que el presidente comparara a la principal fuerza opositora con un virus, una metáfora que, según él, recuerda las peores aberraciones históricas. “Lo más preocupante es su conducta”, sostuvo, señalando el comportamiento del mandatario desde que asumió el poder.

El Gobernador bonaerense enumeró medidas que, según su visión, están afectando gravemente a la sociedad. Acusó a Milei de “atacar los derechos y deteriorar deliberadamente la vida de los sectores populares”, implementando políticas de ajuste que agravan las desigualdades. Además, denunció que el presidente erosiona el federalismo al agredir a los gobernadores, desconocer su legitimidad y trasladarles responsabilidades en áreas clave como salud, educación e infraestructura, quitándoles recursos. Kicillof calificó esta actitud de inconstitucional y promotora de la desintegración del país.

Asimismo, advirtió que Milei está fomentando el individualismo extremo y una cultura de odio incompatible con la democracia. Criticó su ataque a las instituciones, señalando que el presidente ha descalificado a los diputados y a cualquier periodista crítico. “Ataca todas las instituciones democráticas”, insistió, lamentando la falta de respeto por el disenso.

En cuanto a la política económica, Kicillof acusó a Milei de entregar los recursos naturales a multinacionales extranjeras y desmantelar empresas públicas estratégicas, afectando el “capital social” del país. Señaló que la primarización de la economía y la desindustrialización están cerrando empresas y destruyendo empleos, con un impacto directo en el futuro productivo de Argentina.

Por otro lado, el Gobernador criticó los recortes en jubilaciones y medicamentos, denunciando que se justifican con el “falso equilibrio fiscal”. Además, condenó la represión a manifestantes, incluidos jubilados y una niña de diez años, calificando estas acciones como violaciones a los derechos humanos que son celebradas por el gobierno como “triunfos”.

En ese sentido, Kicillof mencionó que las políticas de violencia institucional en la calle no solo afectan a los manifestantes, sino que también “intimidan a toda la sociedad”, creando un ambiente de miedo que limita el derecho a la protesta y la participación ciudadana. “No es solo un ataque a los que salen a las calles, es un ataque a toda forma de disidencia”, concluyó.

No solo se limitó a criticar el presente, sino que también advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas de Javier Milei. En particular, mencionó el impacto en las generaciones futuras, señalando que “estos ajustes no solo afectan el presente, sino que hipotecan el futuro de millones de argentinos”. Kicillof hizo hincapié en que las políticas de ajuste extremo y la falta de inversión en educación y salud generan un círculo vicioso de pobreza y exclusión que será difícil de revertir en las próximas décadas.

El gobernador bonaerense también hizo un llamado a la unidad de la oposición, insistiendo en la necesidad de crear un frente común para enfrentar lo que describió como “una peligrosa concentración de poder en manos de Milei y su círculo más cercano”. Según Kicillof, el presidente está “construyendo un sistema que margina a quienes no se alinean con su visión”, y esto pone en riesgo el pluralismo político y la convivencia democrática.

Para concluir, el mandatario bonaerense advirtió sobre el futuro de la democracia en Argentina, criticando el “ataque frontal y cotidiano” de Milei a sus valores fundamentales. “Milei está promoviendo un virus de odio absolutamente incompatible con la democracia y la vida en común”, afirmó, y llamó a los legisladores a rechazar lo que considera una deriva autoritaria del gobierno. “Con la democracia no se juega”, sentenció.