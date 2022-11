Kicillof reactivó otra escuela abandonada por Vidal

Ayer se inauguró una de las tantas instituciones educativas que fueron abandonadas durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

La Escuela Secundaria n° 5 de Coronel Suárez, una obra emblemática para el municipio, comenzó a construirse en 2015 y estuvo paralizada durante cuatro años. Esto significó una gran pérdida para una comunidad que desde 2007 alberga a 167 estudiantes y que se vio obligada a compartir instalaciones con otras instituciones por la falta de un lugar propio.

Su reactivación implicó una inversión total de 120 millones de pesos, con la cual se construyeron aulas, dependencias administrativas, sanitarios y un patio. El trabajo se enmarca en el programa de infraestructura educativa Escuelas a la Obra y conforma el edificio número 116 desde el comienzo de la iniciativa provincial.

“No fue casualidad que las obras en esta escuela se paralizaran durante una etapa en la que se aplicaron políticas económicas que promovían el endeudamiento y la fuga”, dijo el gobernador Axel Kicillof durante el acto.

“Con esa visión en la que el Estado excluye, no hace falta más educación: no se construyen escuelas y universidades cuando no se apuesta por el trabajo y la industria nacional”, continuó.

El mandatario comentó la importancia de la obra para la localidad de Santa Trinidad, que se encuentra en un período de alto crecimiento poblacional, por lo que resulta fundamental la inversión en infraestructura en todos los ámbitos.

“En el interior de la Provincia, es el Estado el que construye los hospitales y las escuelas que generan igualdad de oportunidades”, expresó.

Y concluyó que “allí donde algunos sectores ven un gasto, nosotros vemos una inversión para que se cumplan los derechos que van a permitir que tengamos una Argentina y una provincia mejor”.

Por su parte, el intendente Ricardo ­Moccero explicó que, “a pesar de que los gobiernos deben tener continuidad, aquí se paralizaron las obras de esta escuela durante cuatro años, como consecuencia de una gestión a la que no le interesaba la educación”.

Por otro lado, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, dijo que la gestión provincial “ha puesto a la educación pública en el centro de las prioridades”.

“Aquí, en este nuevo edificio escolar, se crearán más posibilidades para que las y los estudiantes puedan tener una vida mejor”, expresó.