Kicillof: "Se viene el relanzamiento de la economía nacional y provincial"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó del acto de presentación del quinto Congreso Audiovisual Nacional realizado por la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual.

“Lo que estamos buscando es diferentes instrumentos para fomentar y para impulsar lo audiovisual. Hoy con las tecnologías digitales, con esta revolución digital que estamos viviendo, las plataformas que todos conocemos, hay una oportunidad inmensa pero un peligro grande también porque obviamente a través del telefonito, a través de la tele, a través de la computadora uno accede inmediatamente a contenidos infinitos producidos en todo el planeta. Entonces cómo hacer para impulsar la producción nacional”, expresó Kicillof en diálogo con la prensa, luego del acto.

En ese sentido, sostuvo: “El cine nacional, la televisión nacional es importantísimo para todos nosotros y tiene un valor inmenso. El tema es que la competencia es muy grande y hay que darle esas oportunidades que necesita”.

Desde el 21 hasta el 23 de septiembre, se llevará a cabo el Congreso Audiovisual en el que se va a reflexionar qué necesita el sector. “Hay paneles, y mesas, se van a hacer propuestas y conclusiones que tomaremos desde el gobierno provincial y nacional para que en conjunto con el sector se puedan implementar los mejores programas, medidas para que esto ocurra”, continuó Kicillof.

Con respecto a lo afectado que se vio el sector durante la pandemia, el gobernador sostuvo: “fue un sector al que hubo que sostener, muy golpeado. Aquí el fondo para todo lo que tiene que ver con cultura y turismo fue destinado a sostener al sector pero hubo muchísimas políticas, ATP también para el sector, IFE también para el sector”.

“Ahora se viene la reactivación, ahora se viene el relanzamiento no de un gobierno, de una economía, economía nacional y provincial, saliendo de la pandemia e iniciando este camino que tiene que ser para todos”, agregó.

Al ser consultado por los cambios en el gabinete, Kicillof expresó que estuvo reunido durante la mañana con Estuve recién reunido con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez y con la candidata a senadora, Teresa García. “De la misma manera voy a tener hoy reuniones con los nuevos funcionarios, con Martín Insaurralde, junto con Carlos Bianco, y luego Leo Nardini y Agustín Simone”, contó.

“Algunos van a tener nuevas funciones, incorporarse, y otros cambiar de área para ir fortaleciendo el gobierno de cara a lo que viene, que es esa etapa de doble reconstrucción. Porque ustedes saben que fuimos elegidos para eso, para reconstruir un estado que fue muy golpeado por políticas neoliberales y luego afectado por la pandemia. Esa doble reconstrucción requiere refuerzos y hemos conseguido refuerzos para lo que se viene”, sostuvo.

En respuesta a Diario Hoy, el gobernador aseguró que en el área de salud “no va a haber ningún cambio” y que Carlos Bianco seguirá cercano al Gobierno. “Va a estar muy cercano a la gobernación, va a tener la oficina a la vuelta, con nuevas funciones, creo que nos tocó después del gobierno de Vidal sacarle las telas de araña al estado provincial porque no había nadie, en la casa de gobierno no había nadie. Crecían las plantas en las paredes porque no venía nadie, no andaban los baños. Ni hablar de la residencia”.

“Carlos Bianco tuvo ese papel fundacional de rearmar un estado que estaba hecho trizas y ahora me va a acompañar todavía siendo jefe de asesores con nuevas funciones pero cercano también”, aseguró.

“Martin Insaurralde es un hombre que nos puede aportar su conocimiento absolutamente milimétrico del territorio y su capacidad de articulación con los gobiernos locales, que lo necesitamos imperiosamente. Porque caminando hacia la salida de la pandemia, uno ve que afectó de manera muy distinta a las personas, a los municipios, a los barrios. Así que las necesidades de cada uno en la reconstrucción son distintas. En eso yo creo que Martín nos hace un aporte muy importante”, sostuvo.