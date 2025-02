La abogada de Davis denunciará a Milei

Yanina Nicoletti, la abogada de Hayden Davis, el creador de Libra que promovió Milei y que provocó un megaestafa, anunció en su cuenta de X que se presentará “ante la Justicia argentina” para denunciar a los “verdaderos responsables” de la estafa.

Davis no se da por imputado pero ya es investigado, según surge de la primera orden de medidas de Eduardo Taiano, el fiscal a cargo de la investigación en la causa que se abrió por este escándalo. No obstante, Nicoletti avisó que hará su propia denuncia: “No observando un esfuerzo estatal que implique el uso de los mecanismos previstos en las leyes para; investigar, detectar, reprimir, con eficacia, a los verdaderos responsables del hecho que adquirieron notable relevancia pública, habiéndose inclusive subestimados los riesgos, se torna necesario en la etapa que nos ocupa presentarnos como denunciantes y querellantes”.

“Se pondrá a disposición del Sr. Fiscal Federico Taiano, lo que se estime corresponder en defensa del empresario Hayden Davis, contribuyendo de esta manera, a través del esclarecimiento de los hechos, a la verdad y, en consecuencia, a la incolumnidad de su buen nombre y honor”, agregó la abogada.

Horas después de la difusión de su mensaje, Nicoletti advirtió que recibió amenazas de muerte. “Desconozco de donde vienen los mensajes y ofensas. No pertenezco a ningún partido político y no me dejo amedrentar por nadie”, dijo.