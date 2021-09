La Cámara de diputados le otorgó una mención de honor al Doctor Ramón Carrillo

La Cámara de Diputados entregó hoy la "Mención de Honor Diputado Nacional Juan Bautista Alberdi" en reconocimiento a la figura del doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón.

El impulsor de esta iniciativa fue el diputado por el Frente de Todos Juan Carlos Alderete quien destacó el valor de la figura del médico en tiempos de Covid y afirmó "pocas cosas le importan tanto a nuestro pueblo como la Salud, pocas cosas son más importantes para una Nación. Por eso es tan enorme el legado de Dr. Ramón Carillo, quien pensó en la salud para todo el pueblo argentino y no para el que pudiera pagarla".

"El doctor Carrillo pensaba además que la base de la salud de un pueblo estaba en terminar con la pobreza, el hambre y analfabetismo. No puede haber política sanitaria sin política social", indicó Alderete y reconoció: "Conozco muy bien lo que es no tener una obra social, lo que es no tener para comprar un remedio que se necesita o no tener para pagar algún estudio que es necesario hacer. Cuando el gobierno de Macri degradó el Ministerio de Salud a Secretaría, el pueblo entendió muy bien que no se estaba discutiendo una jerarquía estatal, sino la importancia que ese gobierno le daba a la Salud Pública".

Luego tomó la palabra Ramón Carrillo hijo, quien relató anécdotas personales y vivencias de su padre y recordó el impulso que dio a los análisis estadísticos que sentaron las bases de la salud pública en Argentina. Emocionado, narró también las dificultades económicas que atravesó Carrillo desde el ámbito personal y familiar, producto del exilio, donde falleció en situación de pobreza luego de atravesar una dura enfermedad.