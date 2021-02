La Conferencia Episcopal deseó “retornar a las escuelas”

La Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) deseó este sábado que “se pueda retornar a las escuelas del mejor modo posible”, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias y “de adecuación edilicia, de horarios y turnos”.



“La presencialidad es, objetivamente, el modo más adecuado para educar”, opinó la comisión, al tiempo que valoró: “Lo necesitan los alumnos, lo necesitan las familias, lo necesitan los educadores”.



No obstante, reconoció que este año “se presenta de un modo, aún incierto, dado que el tema sanitario aún no está resuelto, lo que conlleva varias dificultades, pero que no deben quitarnos el entusiasmo y la vocación para educar”.



“Es necesaria también una continuidad en el proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que el año pasado muchos alumnos perdieron la continuidad por carencia de medios tecnológicos, o por condiciones socioeconómicas, entre otras causas”, sostuvieron.



En el mismo sentido, remarcaron como “decisivo, y más después de un ciclo como el del pasado año, que se pueda garantizar la continuidad del proceso educativo sin que haya interrupciones que no sean debidas a la situación sanitaria”.



Mientras, el Episcopado también se expresó acerca de la “socialización”. En este sentido, por medio de un comunicado que fue difundido ayer, evaluó que “es necesaria la escuela con los alumnos y docentes presentes para garantizar un adecuado proceso de socialización”.



“La escuela no solo brinda conocimientos, sino que forma personas que puedan integrarse plenamente en la vida de la sociedad”, agregaron.



“Pongamos los mejores esfuerzos en esta gran misión que es la educación; lo merecen nuestros niños y jóvenes”, solicitó la comisión.