“El debate sobre la presencialidad aparece como una consigna política”

En medio del conflicto en torno al regreso a las clases de manera presencial en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la esposa del gobernador Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, quien es docente en la Universidad de Buenos Aires, aseguró que “el debate en torno a la presencialidad ya aparece más como una consigna política que como un debate serio en torno a la educación”.



“Creo que todo el mundo quiere volver a las clases presenciales, el problema es cómo y no hay que ser kamikazes. Yo trabajo en la UBA (Universidad de Buenos Aires) y en las clases teóricas se juntan entre 100 y 200 personas y eso hoy es impracticable”, relató en declaraciones radiales.



En ese sentido consideró: “Hay que pensar en una vuelta racional y con protocolos, no me imagino la UBA a full con miles de personas. Estaría bien pensar una forma, pero no puedo ni siquiera entrar en debate porque me parece una consigna política, no es un debate serio en torno a la educación”.



“Hemos tenido una invasión de burdas consignas políticas partidarias en torno a temas serios como salud y educación, y no tenemos que alimentar ese debate. Como docente, siempre voy a querer la presencialidad, pero pretendo una presencialidad razonable, racional y bien pensada”, sentenció.



Para finalizar, Quereilhac cuestionó además el rol de algunos sectores del periodismo: “Muchas veces, con las barbaridades que se dicen en torno a la vacuna, parece que no importa el nivel de veracidad, sino aquello en lo que uno quiere creer”.